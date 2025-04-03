Reuters: Дмитриев и Уиткофф встретились в Вашингтоне
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
«Неясно, что именно Дмитриев обсуждал с американскими официальными лицами», – отмечено в материале.
При этом агентство обращает внимание, что визит Дмитриева произошел после того, как Трамп выразил недовольство темпами переговоров о прекращении огня и пригрозил введением санкций на российскую нефть. Reuters считает, что Дмитриев «может сыграть ключевую роль в восстановлении отношений, которые до инаугурации Трампа в январе были худшими между Москвой и Вашингтоном со времен самых опасных периодов холодной войны».
2 апреля CNN со ссылкой на источник сообщал, что США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы он смог получить визу и прибыть на переговоры. Подчеркивалось, что это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г. По данным Reuters, Дмитриев был приглашен в США Уиткоффом.