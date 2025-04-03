Reuters: Дмитриев и Уиткофф встретились в Вашингтоне

При этом агентство обращает внимание, что визит Дмитриева произошел после того, как Трамп выразил недовольство темпами переговоров о прекращении огня и пригрозил введением санкций на российскую нефть. Reuters считает, что Дмитриев «может сыграть ключевую роль в восстановлении отношений, которые до инаугурации Трампа в январе были худшими между Москвой и Вашингтоном со времен самых опасных периодов холодной войны».