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Дмитриев рассказал о сроках новых переговоров между США и Россией

Ведомости

Сроки новых переговоров между Россией и США будут определены в ближайшее время, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, несмотря на то что за последние три года между Москвой и Вашингтоном практически не велось прямого диалога, стороны уже добились ощутимого прогресса по целому ряду направлений. «Мы вчера сделали три шага вперед по большому количеству вопросов», – отметил Дмитриев, подчеркнув, что диалог требует времени, поскольку за годы накопилось множество нерешенных тем.

Он также указал, что процесс обсуждений продолжается, а в ближайшее время состоится еще ряд «важных и ключевых встреч» с участием представителей высшего руководства и технических экспертов обеих стран. По его словам, работа будет вестись системно, с привлечением профильных специалистов, и «окончательные сроки» будут определены по мере развития контактов.

Дмитриев также рассказал, что на переговорах в Вашингтоне провел встречи с ключевыми членами администрации США, где они обсудили восстановление диалога РФ и Штатов.

3 апреля Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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