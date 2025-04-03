Дмитриев рассказал о сроках новых переговоров между США и Россией

Сроки новых переговоров между Россией и США будут определены в ближайшее время, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.



По его словам, несмотря на то что за последние три года между Москвой и Вашингтоном практически не велось прямого диалога, стороны уже добились ощутимого прогресса по целому ряду направлений. «Мы вчера сделали три шага вперед по большому количеству вопросов», – отметил Дмитриев, подчеркнув, что диалог требует времени, поскольку за годы накопилось множество нерешенных тем.