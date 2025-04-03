Дмитриев рассказал о сроках новых переговоров между США и Россией
Сроки новых переговоров между Россией и США будут определены в ближайшее время, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
По его словам, несмотря на то что за последние три года между Москвой и Вашингтоном практически не велось прямого диалога, стороны уже добились ощутимого прогресса по целому ряду направлений. «Мы вчера сделали три шага вперед по большому количеству вопросов», – отметил Дмитриев, подчеркнув, что диалог требует времени, поскольку за годы накопилось множество нерешенных тем.
Он также указал, что процесс обсуждений продолжается, а в ближайшее время состоится еще ряд «важных и ключевых встреч» с участием представителей высшего руководства и технических экспертов обеих стран. По его словам, работа будет вестись системно, с привлечением профильных специалистов, и «окончательные сроки» будут определены по мере развития контактов.
Дмитриев также рассказал, что на переговорах в Вашингтоне провел встречи с ключевыми членами администрации США, где они обсудили восстановление диалога РФ и Штатов.
3 апреля Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне.