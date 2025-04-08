Кремль: переговоры с США в Стамбуле пройдут по линии МИД РФ

1 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США работают над устранением барьеров в дипломатических отношениях. В частности, уже состоялась встреча в Стамбуле, теперь готовится вторая. Кроме того, стороны продолжают контакты по телефону и видеосвязи. Переговоры проходят с одобрения президентов двух стран.