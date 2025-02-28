Госдеп: на встрече в Стамбуле определены шаги к стабилизации работы дипмиссий

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Собеседники договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.