Госдеп: на встрече в Стамбуле определены шаги к стабилизации работы дипмиссий
В США назвали конструктивными прошедшие в Стамбуле переговоры с российской стороной по проблемам работы посольств, в ходе встречи были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран. Об этом говорится в сообщении на сайте американского госдепартамента.
Отмечается, что США выразили обеспокоенность насчет доступа к банковским и контрактным услугам, а также потребности в обеспечении стабильного и устойчивого кадрового состава американского посольства в Москве.
«В ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях», – указано в сообщении госдепа.
В американском ведомстве также отметили, что стороны условились провести еще одну встречу по этим вопросам в скором времени. Дату, место и состав участников определят позднее.
Российско-американские переговоры в Стамбуле прошли 27 февраля. По данным госдепа, делегацию США возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы Соната Коултер, а делегацию РФ – директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Российская сторона состав делегаций не оглашала.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя переговоры с США в Стамбуле, говорил, что результаты встречи покажут, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем. Официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга отмечала, что переговоры посвящены «поиску путей решения многих раздражителей, сохраняющихся в двустороннем диалоге из-за той почвы, которую создавали своими деструктивными действиями предыдущие американские администрации».
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Собеседники договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.
В октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что Дарчиев может стать новым российским послом в США, но пока официальных подтверждений этой информации не было.