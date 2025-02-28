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Госдеп: на встрече в Стамбуле определены шаги к стабилизации работы дипмиссий

Ведомости

В США назвали конструктивными прошедшие в Стамбуле переговоры с российской стороной по проблемам работы посольств, в ходе встречи были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран. Об этом говорится в сообщении на сайте американского госдепартамента.

Отмечается, что США выразили обеспокоенность насчет доступа к банковским и контрактным услугам, а также потребности в обеспечении стабильного и устойчивого кадрового состава американского посольства в Москве.

«В ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях», – указано в сообщении госдепа.

В американском ведомстве также отметили, что стороны условились провести еще одну встречу по этим вопросам в скором времени. Дату, место и состав участников определят позднее.

Российско-американские переговоры в Стамбуле прошли 27 февраля. По данным госдепа, делегацию США возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы Соната Коултер, а делегацию РФ – директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Российская сторона состав делегаций не оглашала.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя переговоры с США в Стамбуле, говорил, что результаты встречи покажут, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем. Официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга отмечала, что переговоры посвящены «поиску путей решения многих раздражителей, сохраняющихся в двустороннем диалоге из-за той почвы, которую создавали своими деструктивными действиями предыдущие американские администрации».

12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Собеседники договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.

В октябре 2024 г. «Ведомости» писали, что Дарчиев может стать новым российским послом в США, но пока официальных подтверждений этой информации не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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