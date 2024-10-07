Назначение нового посла России в США может затянуться

Назначение нового посла России в США может затянутьсяВероятным сменщиком Анатолия Антонова называют бывшего главу дипмиссии в Канаде Александра Дарчиева
Проработавший семь лет послом России в США 69-летний Анатолий Антонов вернулся в Москву. Он был отозван из Вашингтона 5 октября, а 6 октября его самолет приземлился в правительственном терминале «Внуково-2». Еще в июне 2024 г. Антонов в телеграмме по случаю 30-летия «ПИР-центра», опубликованной в журнале «Ядерный контроль», писал о скором завершении своей работы. 4 октября он сообщил о получении российскими дипломатами и лично им угроз физической расправы. Дипломат отмечал, что по мере приближения президентских выборов работать в США становится все сложнее.
Антонов окончил МГИМО в 1978 г., с того же года работал в системе МИДа. В 2002–2004 гг. занимал пост посла по особым поручениям МИДа, затем до 2011 г. возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения. Он, в частности, был одним из участников российско-американских переговоров по договору о контроле над вооружениями (ДСНВ). Москва решила в феврале 2023 г. приостановить свое участие в этом последнем действовавшем договоре по контролю над вооружениями. В 2011 г. Антонов был назначен президентом Дмитрием Медведевым заместителем министра обороны. На этом посту он проработал до декабря 2016 г., а затем перешел на пост заместителя Сергея Лаврова: в МИДе Антонов курировал военно-политические вопросы.
С августа 2017 г. он был назначен на пост посла России в США и вскоре вручил верительные грамоты Дональду Трампу. Еще в 2018 г. он называл себя «единственным в мире послом, который находится под санкциями» (ЕС, Украины и Канады). В марте 2021 г. Антонов был вызван из Вашингтона в Москву для консультаций, после того как президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Такое произошло второй раз в истории отношений (впервые такое случилось в декабре 1998 г. после совместных американо-британских авиаударов по Ираку в рамках операции «Лис пустыни»). Вернулся российский посол в США после личной встречи Путина и Байдена в июне 2021 г. В апреле 2022 г. Антонов говорил, что у него исчезли возможности встречаться с представителями госдепа после начала операции на Украине.
Эксперты и источники «Ведомостей» называют разные варианты возможного развития событий. Например, вероятно продолжение работы в США заместителя посла, если Москва на какое-то время захочет продемонстрировать свое недовольство принимающей стороной, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Другой вариант – это назначение посла в США не с характерной для советской традиции позиции заместителя министра, а с позиции главы того или иного департамента МИДа, как это произошло, например, при назначении посла в Великобритании Андрея Келина в 2019 г. (до того возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества МИД России. – «Ведомости»).
«Вовсе не исключено, что в той или иной форме уровень российского представительства в Вашингтоне будет понижен», – допускает Кортунов.
В случае такого развития событий три источника «Ведомостей» (близкий к внешнеполитическому ведомству, в Госдуме и в академической сфере) называют в качестве наиболее вероятной фигуры на этот пост бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. «Сейчас с российским послом никто из официальных лиц [в США] все равно не общается, потому по большому счету не важно, кто станет новым представителем в Вашингтоне», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Но если посол в США и будет назначен, то им, вероятно, будет именно Дарчиев, полагает он. «Ведомости» направили запрос в МИД России.
64-летний Дарчиев окончил истфак МГУ им. М. В. Ломоносова и сначала работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. С 1992 г. находится на дипслужбе, в 2005–2010 гг. служил советником-посланником посольства России в США. Занимал пост посла России в Канаде (2014–2021 гг.), а в 2010–2014 гг. и с 2021 г. – директора департамента Северной Америки МИДа. В интервью «Интерфаксу» в марте 2022 г. он говорил, что «стоило бы вспомнить о хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, – мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы». В декабре 2022 г. в интервью ТАСС Дарчиев называл среди условий старта переговоров о гарантиях безопасности с Украиной и Западом прекращение поставок оружия Киеву и его финансирования, вывод с территории Украины западных военных, наемников и инструкторов и признание определенных Россией «реалий на земле».
На сегодняшний день в отношениях России и США складывается очень тяжелая ситуация, о чем говорят изменение ядерной доктрины Москвы и разговоры о возможных ударах вглубь российской территории американским оружием, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. И в том, что на этом фоне свою деятельность завершил посол Антонов, можно считать «мягкое дипломатическое предупреждение» со стороны Москвы. «Сейчас вполне может быть, что таким образом сделан специальный упреждающий шаг со стороны России, и она понизила статус отношений именно накануне выборов. Это создает трудности и Вашингтону, у которого могут возникнуть дополнительные сложности с прояснением намерений Москвы», – допускает Васильев.
Послы назначаются президентом России по предложению министра иностранных дел после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями обеих палат парламента, которых, по информации «Ведомостей», еще не было. Четвертый собеседник, также в Госдуме, говорит, что в ситуации, когда в США «все блокируется» и между странами нет активного сотрудничества, назначение нового посла может затянуться, а российскую миссию до этого будет возглавлять временный поверенный. Утверждение нового посла теперь, уверен Васильев, займет несколько месяцев даже при отсутствии дальнейшей деградации отношений.