Назначение нового посла России в США может затянуться

С августа 2017 г. он был назначен на пост посла России в США и вскоре вручил верительные грамоты Дональду Трампу. Еще в 2018 г. он называл себя «единственным в мире послом, который находится под санкциями» (ЕС, Украины и Канады). В марте 2021 г. Антонов был вызван из Вашингтона в Москву для консультаций, после того как президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Такое произошло второй раз в истории отношений (впервые такое случилось в декабре 1998 г. после совместных американо-британских авиаударов по Ираку в рамках операции «Лис пустыни»). Вернулся российский посол в США после личной встречи Путина и Байдена в июне 2021 г. В апреле 2022 г. Антонов говорил, что у него исчезли возможности встречаться с представителями госдепа после начала операции на Украине.