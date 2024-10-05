Антонов завершил работу в качестве посла России в США

Антонов завершил работу в качестве посла России в СШАОн прибыл в Вашингтон в августе 2017 года
Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США и возвращается на Родину. Об этом сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве в Вашингтоне.
«Сегодня в 15:00 (22:00 мск. – "Ведомости") самолет [с Анатолием Антоновым на борту] вылетает», – уточнили в посольстве.
В июне Антонов в телеграмме по случаю 30-летия «ПИР-Центра», опубликованной в журнале «Ядерный контроль» рассказал о завершении своей работы. «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны. Обнимаю всех моих товарищей», – писал дипломат.
4 октября Антонов сообщил о получении российскими дипломатами и лично послом в США угроз физической расправы. Дипломат отмечал, что по мере приближения президентских выборов работать в Соединенных Штатах становится все сложнее. Он указал на «ужесточение ситуации в информационном поле» и введение ограничений в отношении российских журналистов.
Антонов родился 15 мая 1955 г. в Омске. Окончил МГИМО в 1978 г. Работал в системе МИДа с 1978 г. на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2002–2004 гг. занимал пост посла по особым поручениям МИД РФ. В 2004–2011 гг. возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения российского МИДа. Занимал должность замминистра обороны РФ в 2011–2016 гг. В декабре 2016 г. был назначен заместителем главы МИД РФ.
С августа 2017 г. перешел на пост посла России в США. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.