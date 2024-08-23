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Посол Антонов встретится с представителями Госдепа США

Ведомости

Посол России в США Анатолий Антонов встретится с представителями Госдепа 23 августа. Об этом он сообщил журналистам.

Дипломат добавил, что недавно состоялась встреча с официальным лицами Белого дома. По его словам, администрация США бойкотирует очные встречи с представителями посольства, поэтому они «носят эпизодический характер».

«Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

До этого Антонов также заявил, что президент России Владимир Путин принял решение об ответе Украине на вторжение в Курскую область. Помимо этого, он сообщил, что США готовятся единовременно снять все ограничения для вооруженных сил Украины на использование американского оружия.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Киеву и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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