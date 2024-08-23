Посол Антонов встретится с представителями Госдепа США
Посол России в США Анатолий Антонов встретится с представителями Госдепа 23 августа. Об этом он сообщил журналистам.
Дипломат добавил, что недавно состоялась встреча с официальным лицами Белого дома. По его словам, администрация США бойкотирует очные встречи с представителями посольства, поэтому они «носят эпизодический характер».
«Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
До этого Антонов также заявил, что президент России Владимир Путин принял решение об ответе Украине на вторжение в Курскую область. Помимо этого, он сообщил, что США готовятся единовременно снять все ограничения для вооруженных сил Украины на использование американского оружия.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Киеву и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.