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Писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет

Инна Шульгина
Naokazu Oinuma / AP Photo
Naokazu Oinuma / AP Photo

Японский писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщило издательство Gentosha.

Писатель скончался 17 октября. Похороны прошли в кругу семьи. В некрологе издательство отметило, что после романа «Почти прозрачный синий» Мураками выпускал шокирующие произведения для молодежи.

Наиболее широко Мураками известен по книгам «Мисо-суп», «Дети из камеры хранения», «Экстаз», «69», «Меланхолия» и «Танатос». Он также снимал в качестве режиссера экаринизации своих произведений. Среди них – фильмы «Все оттенки голубого» и «Топаз».

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