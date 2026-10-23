Писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет

Наиболее широко Мураками известен по книгам «Мисо-суп», «Дети из камеры хранения», «Экстаз», «69», «Меланхолия» и «Танатос». Он также снимал в качестве режиссера экаринизации своих произведений. Среди них – фильмы «Все оттенки голубого» и «Топаз».