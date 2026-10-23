Писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет
Японский писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщило издательство Gentosha.
Писатель скончался 17 октября. Похороны прошли в кругу семьи. В некрологе издательство отметило, что после романа «Почти прозрачный синий» Мураками выпускал шокирующие произведения для молодежи.
Наиболее широко Мураками известен по книгам «Мисо-суп», «Дети из камеры хранения», «Экстаз», «69», «Меланхолия» и «Танатос». Он также снимал в качестве режиссера экаринизации своих произведений. Среди них – фильмы «Все оттенки голубого» и «Топаз».