Утренний звон по рынку акций 23 октября

Утренний звон по рынку акций 23 октябряБиржа ждет решения Центробанка
Торги пятницы на российском рынке акций начались умеренным повышением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,49% и составил 2441,30. Индекс РТС вырос на 0,49% и составил 948,00.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидация индекса в диапазоне 2400-2500 пунктов с возможным резким всплеском активности после оглашения решения ЦБ по ставке.
Инвесторы продолжили фиксировать прибыль
Рынок акций завершил торги четверга разнонаправленно. Рублевый индекс Мосбиржи продолжил коррекционное снижение второй день подряд, снизившись на 0,7% до отметки 2429,51 пункта. Долларовый индекс РТС благодаря укреплению рубля вырос на 0,3%, достигнув 943,41 пункта.
Основной причиной снижения рынка аналитики называют фиксацию прибыли после прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Несколько дней ожидания этого визита были драйвером роста, но теперь ивнесторы «продают на новостях». Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков отметил, что рынок явно переоценил вероятность быстрого результата на переговорном треке.
Ожидание сегодняшнего заседания ЦБ также стало сдерживающим фактором. Консенсус-прогноз предполагает сохранение ставки на уровне 14%, но неопределенность в отношении прогнозов и риторики регулятора отпугивает инвесторов от активных покупок.
Ключевую поддержку рынку оказывают цены на нефть, которые обновили пятимесячные максимумы. Brent выросла на 3%, достигнув $113 за баррель. Вверх цены подталкивали атаки хуситов на объекты Saudi Aramco и ожидания жестких мер США в отношении Ирана.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
«Русснефть» – 91,70 руб. (+0,82%),
«Татнефть» ао – 620,10 руб. (+0,76%),
«Фосагро» – 5657 руб. (+0,66%).
В аутсайдерах оказались
ТМК – 67,08 руб. (-4,74%),
«Полюс» – 1085,80 руб. (-4,02%),
«ЭсЭфАй» – 602,60 руб. (-3,71%),
«Русагро» – 71,86 руб. (-3,20%),
АФК «Система» – 7,58 руб. (-3,17%).
ММК: рост прибыли без повышения выручки
ММК представил смешанные результаты за 9 месяцев 2026 года: операционные показатели демонстрируют уверенный рост, в то время как финансовая отчетность по РСБУ отражает снижение выручки при существенном увеличении чистой прибыли.
Выплавка чугуна и стали выросли в годовом выражении на 8,2% и 7,4% соответственно, а продажи металлопродукции – на 6,5%. Это свидетельствует о восстановлении объемов после периода капитальных ремонтов и о наличии спроса на продукцию компании.
Падение выручки на 3,9% является следствием неблагоприятной ценовой конъюнктуры на рынке металлов. Это, как отмечают аналитики, создает риск для будущих финансовых результатов, если цены продолжат снижаться.
При этом чистая прибыль по РСБУ выросла на 40,7%. Это указывает на эффективный контроль над себестоимостью и улучшение операционной рентабельности. Снижение выручки при росте продаж в натуральном выражении, вероятно, связано с падением цен на металлопродукцию, но ММК удалось компенсировать это за счет внутренней эффективности.
Сама компания ожидает, что в IV квартале объемы продаж и цены на российском рынке будут находиться под давлением на фоне сезонного охлаждения спроса на металлопродукцию. Это может ограничить возможности для дальнейшего роста прибыли в конце года.
Аналитики оценили отчетность ММК как качественно сильную. Компания демонстрирует хорошие операционные результаты и уверенный рост чистой прибыли, что говорит о высокой эффективности бизнеса даже в условиях снижающихся цен.
Главным вызовом остается ценовая конъюнктура и сезонное замедление рынка. Тем не менее, фокус на премиальную продукцию и рост производства закладывают хорошую основу для устойчивости, говорят эксперты.
Что день грядущий нам готовит
Среднесрочный аптренд на рынке акций остается в силе, полагают некоторые аналитики. Коррекция от 2480 пунктов носит технический характер: обороты торгов на падениии в разы меньше объемов на росте, а перспектива очередного захода на 2500 пунктов сохраняется.
Дорогая нефть – фундаментальная опора для рынка. Brent торгуется выше $110 за баррель на фоне острой ближневосточной геополитики, что поддерживает акции нефтегазового сектора и биржу в целом.
При этом многие эксперты допускают ужесточение риторики ЦБ после сегодняшнего заседания и даже заметное повышение прогнозной траектории ставки на 2027 год. Это способно оказать давление на российские акции как в моменте, так и до конца года.