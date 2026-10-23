Утренний звон по рынку акций 23 октября

При этом чистая прибыль по РСБУ выросла на 40,7%. Это указывает на эффективный контроль над себестоимостью и улучшение операционной рентабельности. Снижение выручки при росте продаж в натуральном выражении, вероятно, связано с падением цен на металлопродукцию, но ММК удалось компенсировать это за счет внутренней эффективности.