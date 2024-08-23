Антонов: США готовятся снять все ограничения для ВСУ на использование оружия
США готовят почву, чтобы единовременно снять все ограничения для ВСУ на использование американского оружия. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Они постоянно как будто даже поддразнивают нас, говоря о том, что сегодня якобы не разрешается использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории. Но в действительности они, по сути дела, готовят почву для того, чтобы, не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют», – заявил он (цитата по ТАСС).
С Вашингтоном сложно выстраивать диалог из-за непредсказуемости действий США и отсутствия полного доверия к их политике, отметил дипломат. В связи с этим Россия должна действовать «четко, ясно, решительно», а именно наращивать свой военно-промышленный потенциал, добавил Антонов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. О предыдущем пакете вооружений на сумму $125 млн США объявили 9 августа. В него вошли ракеты Stinger, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, ракеты TOW, комплексы Javelin и др.
Сейчас Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS. Их дальность применения составляет до 300 км. Украина добивается отмены ограничения на использование этих снарядов для ударов по России, но в Вашингтоне не дают согласие на это из-за риска эскалации.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Антонов 30 июля назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.