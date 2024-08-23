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Антонов: США готовятся снять все ограничения для ВСУ на использование оружия

Ведомости

США готовят почву, чтобы единовременно снять все ограничения для ВСУ на использование американского оружия. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Они постоянно как будто даже поддразнивают нас, говоря о том, что сегодня якобы не разрешается использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории. Но в действительности они, по сути дела, готовят почву для того, чтобы, не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют», – заявил он (цитата по ТАСС).

С Вашингтоном сложно выстраивать диалог из-за непредсказуемости действий США и отсутствия полного доверия к их политике, отметил дипломат. В связи с этим Россия должна действовать «четко, ясно, решительно», а именно наращивать свой военно-промышленный потенциал, добавил Антонов.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. О предыдущем пакете вооружений на сумму $125 млн США объявили 9 августа. В него вошли ракеты Stinger, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, ракеты TOW, комплексы Javelin и др.

Сейчас Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS. Их дальность применения составляет до 300 км. Украина добивается отмены ограничения на использование этих снарядов для ударов по России, но в Вашингтоне не дают согласие на это из-за риска эскалации.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Антонов 30 июля назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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