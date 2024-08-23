Антонов: США готовятся снять все ограничения для ВСУ на использование оружия

«Они постоянно как будто даже поддразнивают нас, говоря о том, что сегодня якобы не разрешается использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории. Но в действительности они, по сути дела, готовят почву для того, чтобы, не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют», – заявил он (цитата по ТАСС).