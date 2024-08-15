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Politico: США обсуждают передачу очередных ракет большой дальности Украине

Ведомости

Администрация Байдена «открыта» для отправки на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Окончательное решение об отправке ракет JASSM пока принято не было. Сейчас, по словам одного из собеседников газеты, администрация прорабатывает технические детали.

Отмечается, что предполагаемая передача таких ракет может произойти в последние месяцы пребывания у власти президента Джо Байдена, после чего будущий уровень поддержки Украины со стороны США станет «менее очевидным, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом».

Сейчас Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS. Их дальность применения составляет до 300 км.

21 июня The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы.

Associated Press писало, что Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. 3 июля помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявлял, что США позволят ВСУ увеличить дальность ударов по России в случае расширения российского наступления на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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