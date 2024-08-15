Politico: США обсуждают передачу очередных ракет большой дальности Украине

Отмечается, что предполагаемая передача таких ракет может произойти в последние месяцы пребывания у власти президента Джо Байдена, после чего будущий уровень поддержки Украины со стороны США станет «менее очевидным, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом».