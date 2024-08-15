СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить ВСУ бить Storm Shadow по России

Отмечалось, что решение по использованию ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании: поскольку ракеты производятся совместно с Францией, Париж также имеет право голоса по этому вопросу. По данным газеты, Киев попросил Вашингтон разрешить ему использовать дальнобойные ракеты ATACMS по Курской области, но украинским властям было отказано.