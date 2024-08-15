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СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить ВСУ бить Storm Shadow по России

Ведомости

Британские министры пытаются убедить союзников дать разрешение Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет газета The Times.

Западные страны, как отмечается в материале, не хотят одобрять нанесение ударов по российской территории поставляемым оружием из-за риска эскалации. В то же время, министры Великобритании пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для поражения целей внутри России.

12 августа газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления в Курской области. 

Отмечалось, что решение по использованию ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании: поскольку ракеты производятся совместно с Францией, Париж также имеет право голоса по этому вопросу. По данным газеты, Киев попросил Вашингтон разрешить ему использовать дальнобойные ракеты ATACMS по Курской области, но украинским властям было отказано.

14 августа Forbes со ссылкой на проведенный анализ видеороликов писал, что украинские силы использовали американские авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM) в районе приграничного Теткино Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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