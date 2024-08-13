Британия не разрешала Киеву использовать Storm Shadow в Курской области
Правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления в Курской области. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.
«Никаких изменений не произошло», – сказал источник в правительстве.
The Telegraph отмечает, что решение по использованию ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании: поскольку ракеты производятся совместно с Францией, Париж также имеет право голоса по этому вопросу. Киев также просил Вашингтон разрешить ему использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS во время Курского наступления, но до сих пор ему было отказано.
Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский усилил давление на Великобританию, чтобы получить разрешение на ракетные удары вглубь России. В своем вечернем обращении он сравнил атаку на Курск с трагедией на российской подлодке «Курск» 24 года назад.
12 августа на совещании по ситуации в приграничных регионах президент РФ Владимир Путин заявил, что атакой на Курскую область Киев стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Одна из очевидных целей противника, считает Путин, – посеять рознь, раздоры, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.