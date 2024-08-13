Британия не разрешала Киеву использовать Storm Shadow в Курской области

The Telegraph отмечает, что решение по использованию ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании: поскольку ракеты производятся совместно с Францией, Париж также имеет право голоса по этому вопросу. Киев также просил Вашингтон разрешить ему использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS во время Курского наступления, но до сих пор ему было отказано.