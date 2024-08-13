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Британия не разрешала Киеву использовать Storm Shadow в Курской области

Ведомости

Правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления в Курской области. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

«Никаких изменений не произошло», – сказал источник в правительстве.

The Telegraph отмечает, что решение по использованию ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании: поскольку ракеты производятся совместно с Францией, Париж также имеет право голоса по этому вопросу. Киев также просил Вашингтон разрешить ему использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS во время Курского наступления, но до сих пор ему было отказано.

Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский усилил давление на Великобританию, чтобы получить разрешение на ракетные удары вглубь России. В своем вечернем обращении он сравнил атаку на Курск с трагедией на российской подлодке «Курск» 24 года назад.

12 августа на совещании по ситуации в приграничных регионах президент РФ Владимир Путин заявил, что атакой на Курскую область Киев стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Одна из очевидных целей противника, считает Путин, – посеять рознь, раздоры, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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