Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной

Врио главы Курской области Алексей Смирнов доложил, что глубина проникновения противника составляет 12 км. Ширина по фронту – 40 км. 194 ракеты выпустили ВСУ по региону, 147 из них были сбиты. Сейчас под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов – это порядка 2000 человек, о судьбе которых ничего не известно. Кроме того, в разы выросли атаки БПЛА и ракет. В Курской области погибло 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них 10 детей. В зоне боевых действий пропали двое волонтеров. Бригада «Россетей» попала под обстрел в Беловском районе, снаряды были с химическим оружием. В регионе усиливают патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ. Для защиты региона приступили к строительству 90 взводных опорных пунктов – привлечено 350 единиц техники и до 5000 строителей, выкопано 40 км противотанкового рва (планируется 46 км).