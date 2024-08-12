Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с УкраинойПрезидент собрал членов Совбеза, представителей АП, силовиков и глав регионов в Ново-Огареве
Президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ. Об этом он заявил на совещании по ситуации в приграничных регионах.
По словам Путина, теперь становится ясно, почему Киев отказывался от предложений РФ вернуться к мирному плану урегулирования, равно как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников.
«Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» – возмутился президент.
Цель вторжений, подобных тому, которое произошло Курской области, – остановить наступление российских войск, направленное на полное освобождение территории Луганской, Донецкой народных республик и территории Новороссии, пояснил глава государства. При этом темпы наступательных операций ВС РФ не только не снизились, а, наоборот, увеличились в полтора раза.
Еще одна из очевидных целей противника, считает Путин, – посеять рознь, раздоры, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации.
«Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть – это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают», – подчеркнул Путин, добавив, что Киев не только совершает преступления против российского народа, но и, по сути, встал на путь истребления самих украинцев.
Президент заявил, что потери ВСУ «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей, которые противник перебрасывает к российской границе.
«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – завершил свое вступительное слово Путин.
Что рассказали губернаторы приграничных регионов
- По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, ситуация в регионе сейчас стабильная. Количество обстрелов со стороны ВСУ установилось в пределах 80-90 в неделю, однако все чаще атаками подвергается мирное население. Жителям приграничных населенных пунктов предлагают выехать, «но пока еще никто у нас не желает». В Брянской области на случай развернуто 1576 мест в ПВР с возможностью увеличения до более чем 32 000 мест.
- Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация в приграничье региона ухудшилась: резко возросло количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и кратно увеличивались атаки БПЛА. Самая тяжелая ситуация сейчас в Шебекинском районе. В 2024 г. там было ранено почти 300 человек, 36 человек погибло. Каждый день там фиксируется от трех до пяти атак. По расчетам властей, порядка 50-70% жителей города Шебекино на сегодняшний день покинули территорию. Гладков также выразил надежду, что жители Краснояружского района уже завтра смогут вернуться домой, исключением станут жители трех населенных пунктов. Он попросил распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области, Путин это предложение поддержал.
Врио главы Курской области Алексей Смирнов доложил, что глубина проникновения противника составляет 12 км. Ширина по фронту – 40 км. 194 ракеты выпустили ВСУ по региону, 147 из них были сбиты. Сейчас под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов – это порядка 2000 человек, о судьбе которых ничего не известно. Кроме того, в разы выросли атаки БПЛА и ракет. В Курской области погибло 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них 10 детей. В зоне боевых действий пропали двое волонтеров. Бригада «Россетей» попала под обстрел в Беловском районе, снаряды были с химическим оружием. В регионе усиливают патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ. Для защиты региона приступили к строительству 90 взводных опорных пунктов – привлечено 350 единиц техники и до 5000 строителей, выкопано 40 км противотанкового рва (планируется 46 км).
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.
На пятый день прорыва ВСУ через границу, 11 августа, бои шли преимущественно в Суджанском и Кореневском районах Курской области. По данным Минобороны РФ, с украинской стороны действуют 22-я, 41-я, 115-я механизированная, 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады. С российской стороны – войска в составе группировки войск «Север» совместно с подразделениями ФСБ «и подошедшими резервами». Среди последних – часть бригады «Пятнашка» 1-го Донецкого армейского корпуса с Донецкого направления.