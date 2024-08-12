Затрагивающие территорию Курской области бои идут почти неделю

Затрагивающие территорию Курской области бои идут почти неделюВ трех регионах введен режим КТО, эвакуировано 76 000 человек, пострадало более 100 мирных жителей
С начала атаки украинской армии на Курскую область 6 августа прошла почти неделя. На пятый день прорыва ВСУ через границу, 11 августа, бои шли преимущественно в Суджанском и Кореневском районах Курской области. По данным Минобороны, с украинской стороны действуют 22, 41, 115-я механизированная, 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады. С российской стороны – войска в составе группировки войск «Север» совместно с подразделениями ФСБ «и подошедшими резервами». Среди последних – часть бригады «Пятнашка» 1-го Донецкого армейского корпуса с донецкого направления.
В трех регионах – Брянской, Белгородской и Курской областях – 10 августа введен режим контртеррористической операции (КТО). Это означает возможность введения целого ряда ограничений. В частности, дополнительной проверки документов, досмотра транспорта, усиления охраны объектов, запрета на продажу оружия и алкоголя, возможности беспрепятственного проникновения силовиков в жилые и нежилые помещения и т. д. Возможно отселение людей. Массово (в Воронежской, Московской областях и Москве) он вводился в 2023 г. на фоне вооруженного мятежа Евгения Пригожина (см. «Ведомости» от 25 июня 2023 г.).
По итогам субботы Минобороны сообщило об ударах армейской авиации и артиллерии по ВСУ. Это необходимо для пресечения попыток «прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории» в районах Ивашковского (11,5 км от границы), Малой Локни (13,5 км от границы), Ольговки (18 км от границы). Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах Николаево-Дарьино (находится прямо у границы), Гуево (3,5 км от границы), Любимовка, Зеленый Шлях (9,5 км от границы), Свердликово (около 2 км от границы).
Минобороны 10 августа сообщало также об ударе по пункту дислокации противника на южной окраине самого города Суджи, а за день до этого – о его огневом поражении на западных окраинах райцентра (9 км от границы). В дневной сводке 11 августа ведомство сообщало о ракетных и артиллерийских ударах по живой силе и технике в районах Коренева (25 км от границы), Суджи и Борков (4,5 км от границы).
Глава Беловского района (юго-восточнее места прорыва) Николай Волобуев говорит, что в райцентре боев нет, но сообщил о напряженной обстановке и предложил жителям, желающим покинуть свои дома, воспользоваться организованной эвакуацией на автобусах. Врио губернатора области Алексей Смирнов позже подтвердил заход в Беловский район украинской ДРГ и призвал ускорить оттуда эвакуацию мирных жителей. Для координации обеспечения безопасности транспорта в регион прибыл экс-губернатор и министр транспорта Роман Старовойт.
Но столкновениями военных все не ограничилось. В ночь на 11 августа областной центр – Курск – подвергся ракетной атаке. Сбитая ПВО ракета упала на девятиэтажный дом и вызвала пожар. Пострадало 15 человек.
В зоне досягаемости украинских обстрелов находится и Курская АЭС (65 км от границы и 37 км от Курска) с городом-спутником Курчатов. 10 августа «Росатом» заявил, что обстановка вокруг станции усложнилась. Еще 8 августа около хранилища ядерного топлива были обнаружены осколки сбитых украинских ракет. А вечером 9 августа ударом дрона была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего город Курчатов временно остался без электричества. Помимо Курчатова, энергоснабжение тогда прекратилось в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах, сообщал врио губернатора.
Люди покидают дома
Всего с начала вторжения украинских войск из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек. Кроме того, было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится более 4400 человек, сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. В ПВР прибыли специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Около 60 психологов оказывают курянам необходимую поддержку. Сотрудники МЧС России доставили около 80 т гуманитарной помощи жителям Курской области, груз привезли из разных регионов страны.
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин написал, что за сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 000 человек со всем необходимым для проживания. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что в связи с чрезвычайной ситуацией в Курской области Региональный общественный фонд им. Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова направил в регион около 20 т продовольственной помощи. Регион готов принять беженцев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 10 августа рассказал, что Московская область приняла 424 человека из Курской области, среди них 330 детей.
«Разместили 224 жителя Курской области в наших социальных учреждениях и ПВР в Рамонском, Хохольском, Таловском и Новоусманском районах, а также в Воронеже. В их числе 199 прибывших в автобусах, а также 25 приехавших самостоятельно», – сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Помимо организованной властями эвакуации, многие мирные жители покидают область сами: за сутки (10 августа) из приграничных районов Курской области эвакуировалось самостоятельно еще свыше 8000 человек, в ПВР находится более 6000 человек. На странице во «В контакте» поискового отряда «Лиза алерт» Курской области говорится, что к 20.30 10 августа в отряд поступило 144 заявки о пропавших людях. 10 из них закрыты со статусом «Найден, жив», уточняет сообщество.
Правительство по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Кабмин также выделил 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона. По последним данным, с начала атаки на Курскую область пострадало 106 человек. 69 пострадавших в результате обстрелов находятся в больницах, из них 17 человек в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. До этого министр заявлял, что в области достаточно резервов для оказания помощи жителям.
Международная реакция
Днем 8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал целью прорыва ВСУ усиление позиций на переговорах, его слова приводит «Страна.ua». Президент Украины Владимир Зеленский (РФ не признает его легитимность с мая, когда закончился срок его полномочий) вечером того же дня прокомментировал происходящее, заявив, что Россия «должна почувствовать, что ею сделано». Позже, 10 августа, Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о «переносе [боевых действий] на территорию [России]».
Деталей и оценок боевой обстановки он не привел. Их неоднократно приводило Минобороны. По данным российской стороны, за время попытки прорыва на курском направлении «противник потерял до 1350 военнослужащих и тяжелую технику», передавало «РИА Новости» 11 августа.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова 10 августа заявила, что атакой в Курской области Киев решил показать активность после провалов ВСУ: в Южном Донбассе последние недели идет российское наступление на Покровск, основную логистическую базу в этой части региона. Захарова призвала международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить действия ВСУ. Она посетовала на «циничное молчание Запада».
ЕС продолжит поддерживать Украину, атаки ВСУ на российские регионы не повлияют на поддержку Киева со стороны Брюсселя. Во всяком случае об этом днем 8 августа заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Все это время американские ведомства не торопились отреагировать на ситуацию и даже признавались в том, что до конца не понимают целей Киева. Последней 10 августа в таком ключе высказалась администрация действующего президента США Джо Байдена, но не он сам.
Молчание американских политиков говорит о том, что своими действиями Украина поставила администрацию Байдена в затруднительное положение, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт объясняет это тем, что происходящее является высокоэскалационным шагом со стороны Украины. «США понимают, что приближаются к красной линии все ближе и ближе. Они обеспокоены вероятностью того, что вопрос помощи Киеву перейдет из бюджетной плоскости в плоскость безопасности самих США», – говорит Кортунов.
11 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить «терроризм со стороны Украины». По ее словам, в результате нападения ВСУ на Курскую область пострадали тысячи мирных граждан. Она рассказала, что в своем обращении также потребовала принять меры к «недопущению грубого массового нарушения прав человека».