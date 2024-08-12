Затрагивающие территорию Курской области бои идут почти неделю

«Разместили 224 жителя Курской области в наших социальных учреждениях и ПВР в Рамонском, Хохольском, Таловском и Новоусманском районах, а также в Воронеже. В их числе 199 прибывших в автобусах, а также 25 приехавших самостоятельно», – сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Помимо организованной властями эвакуации, многие мирные жители покидают область сами: за сутки (10 августа) из приграничных районов Курской области эвакуировалось самостоятельно еще свыше 8000 человек, в ПВР находится более 6000 человек. На странице во «В контакте» поискового отряда «Лиза алерт» Курской области говорится, что к 20.30 10 августа в отряд поступило 144 заявки о пропавших людях. 10 из них закрыты со статусом «Найден, жив», уточняет сообщество.