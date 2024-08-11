Политики США почти не комментируют украинскую атаку на Курскую область

Политики США почти не комментируют украинскую атаку на Курскую областьОни опасаются эскалации в отношениях с Москвой и не понимают цели Киева, поддерживая его
За пять дней с начала прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные районы Курской области ряд американских ведомств крайне скупо и уклончиво реагировали на ситуацию, не давая ей конкретной оценки и даже признаваясь в том, что до конца не понимают целей Киева. Последней 10 августа в таком ключе высказалась администрация действующего президента США Джо Байдена, но не он сам.
«Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия. И я собираюсь оставить немного времени для наших бесед, прежде чем я попытаюсь охарактеризовать происходящее», – заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) при президенте США Джон Кирби.
Он считает, что Украине пока следует «так или иначе высказываться о своих военных операциях [самой]». «Я собираюсь воздержаться от описания того, что происходит на местах, пока эти переговоры [Белого дома с украинской стороной] не будут завершены и мы не почувствуем, что у нас есть лучшее представление о том, что они делают», – добавил Кирби.
Двумя днями ранее, 8 августа, министерство обороны США сочло, что действия Киева «не носят эскалационный характер». Об этом во время пресс-конференции с журналистами заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Еще раньше, 7 августа, представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Киев не уведомил Вашингтон о проведении операции заранее и что Белый дом планирует связаться с украинской стороной.
Масштабную атаку украинских военных на российский регион до сих пор не прокомментировали ни действующий президент США Байден, ни вице-президент и кандидат от демократической партии на ноябрьских выборах Камала Харрис, ни ее оппонент от республиканцев бывший президент США Дональд Трамп. Также не высказали свою позицию спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократов в сенате Чак Шумер.
Утром 6 августа вооруженные силы Украины атаковали границу в Курской области. С тех пор в регионе идут бои. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к ЧС федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.
Во многих американских СМИ как симпатизирующих демократам, так и республиканцам, ситуация описывается как попытка Украины улучшить свои переговорные позиции и доказать, в первую очередь, США эффективность ее вооруженных сил. По информации газеты Wall Street Journal, действия Украины могли быть попыткой вынудить Москву перебросить часть сил с основного фронта и тем самым замедлить продвижение Вооруженных сил России. Как сообщила газета Washington Post (WP), Киев также запросил у Вашингтона разрешение на использование американских оперативно-тактических ракет ATACMS при нанесении ударов по российским аэродромам.
В конце мая 2024 г. администрация Байдена уже расширила возможности Украины по использованию некоторых американских вооружений при атаках внутри России. В одном из интервью для телеканала ABC News Байден уточнил, что США санкционируют удары только «вблизи российско-украинской границы по объектам, которые используются с территории [России] для нанесения ударов». По данным WP, тогда ограничения смягчили спустя лишь 17 дней после поступления соответствующего запроса от Киева.
По данным официального Telegram-канала Министерства обороны России, на территории Курской области была замечена американская военная техника, переданная США Киеву. Так к полудню 9 августа ведомство сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении в районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров «Страйкер». По данным Исследовательской службы конгресса, с февраля 2022 г. по май 2024 г. США поставили Украине 189 «Страйкеров».
10 августа Вооруженные силы (ВС) России, сообщали в Минобороны, в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории. В тот же день Минобороны сообщило, что расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по командному пункту 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области. Бои продолжаются в Суджанском и Кореневском районах области, Минобороны 10 августа сообщало об ударе по временному пункту дислокации противника на южной окраине самого города Суджи, а за день до этого – об огневом поражении противника на западных ее окраинах (9 км вглубь от российско-украинской границы). Власти региона 11 августа также признали заход украинской ДРГ в расположенный юго-западнее основного района боевых действий Беловский район, откуда врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал ускорить эвакуацию.
Обострение ситуации в приграничных районах Курской области совпало, предположительно, с продолжением начатого 29 июля визита на Украину спецпосланника США по Украине Пенни Прицкер. 7 августа она провела встречу с послом США в Киеве Бриджит Бринк. Последняя в тот же день встретилась с новым региональным директором Всемирного банка по Восточной Европе Робертом Саумом. Новость о встрече была опубликована 7 августа на странице посла в X (бывший Twitter, – «Ведомости»). 8 августа на Украину также прибыла очередная делегация из конгресса США, состоящая из трех членов демпартии. Среди них – старший демократ из комитета по вопросам тактических воздушных и сухопутных сил при палате представителей конгресса Дональд Норкросс. Позже конгрессмены встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В конце апреля конгресс США одобрил очередной пакет военной и финансовой помощи Киеву на $61,3 млрд. По данным Совета по международным отношениям (CFR), c февраля 2022 г. расходы США, связанные с Украиной, составили $175,5 млрд, из которых почти $107 млрд было передано украинскому правительству. Но споры в конгрессе об уже выделенных средствах и возможности будущего финансирования Украины пока не прекратились. В преддверии президентских выборов в США они могут, наоборот, усилиться.
При этом вечером 9 августа администрация Байдена выделила Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн, в него вошли «расходники»: боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Кирби.
Если ВСУ быстро выбьют из частей Курской области, то Байден, признай он вовлеченность США или нет, все равно получит политическое поражение. Вместе с этим усилится позиция тех, кто выступает против поставок вооружения Киеву. Если же бои в Курской области затянутся, то Байден и его окружение смогут выработать выгодный для себя нарратив, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Молчание американских политиков говорит о том, что своими действиями Украина поставила администрацию Байдена в затруднительное положение, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт объясняет это тем, что происходящее является высокоэскалационным шагом со стороны Украины. «США понимают, что приближаются к красной линии все ближе и ближе. Они обеспокоены вероятностью того, что вопрос помощи Киеву перейдет из бюджетной плоскости в плоскость безопасности самих США», – говорит Кортунов.
Кроме того, администрация Байдена несет и имиджевую потерю. Если Киев действительно не советовался с Вашингтоном до начала операции, то в разы усилится критика со стороны республиканцев, выступающих против оказания военной и финансовой помощи Украине, говорит Кортунов. Трамп сможет уличить Байдена в неспособности контролировать ситуацию. И в этом случае подать произошедшее, как пример успеха украинской стратегии будет для администрации Байдена практически невозможно.
Пока в США хотят дистанцироваться от происходящего, так как шансы на еще один этап эскалации максимально велики, соглашается Суслов. Нельзя исключать, что Вашингтон прямо или косвенно участвовал в планировании совместно с украинскими военными. «В любом случае, Киев опирается на американские разведданные», – уточнил эксперт.
«В ближайшие дни и противники, и соратники Байдена выработают какую-то более определенную риторическую стратегию, но пока выжидают из-за неопределенности ситуации», – резюмировал Кортунов.