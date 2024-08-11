Политики США почти не комментируют украинскую атаку на Курскую область

Обострение ситуации в приграничных районах Курской области совпало, предположительно, с продолжением начатого 29 июля визита на Украину спецпосланника США по Украине Пенни Прицкер. 7 августа она провела встречу с послом США в Киеве Бриджит Бринк. Последняя в тот же день встретилась с новым региональным директором Всемирного банка по Восточной Европе Робертом Саумом. Новость о встрече была опубликована 7 августа на странице посла в X (бывший Twitter, – «Ведомости»). 8 августа на Украину также прибыла очередная делегация из конгресса США, состоящая из трех членов демпартии. Среди них – старший демократ из комитета по вопросам тактических воздушных и сухопутных сил при палате представителей конгресса Дональд Норкросс. Позже конгрессмены встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.