МЧС России: обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера

МЧС России: обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характераВ регионе четвертый день идут бои с украинскими войсками
Обстановка в Курской области, где уже четвертый день идут бои с вооруженными силами Украины, отнесена к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом сообщает МЧС России.
«В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», – говорится в сообщении ведомства.
Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 7 августа в Курской области был объявлен режим ЧС.
Кабмин по поручению президента Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Правительство также выделило 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона.