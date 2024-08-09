Что происходит в Курской области на третий день боев

Что происходит в Курской области на третий день боевБоевые действия идут в Суджанском и Кореневском районах на глубине 10 км от границы
На третий день после начала прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. Там действует российская группировка войск «Север» совместно с органами ФСБ.
Противник зашел рывком
В своей сводке в 13.20 мск российское Минобороны упомянуло огневое поражение группой войск «Север» живой силы и техники ВСУ в Дарьевке Курской области. Среди украинских частей, участвующих в прорыве с территории Сумской области Украины, упомянуты 22-я и 25-я мехбригады ВСУ, а также подразделения теробороны. В 15.10 мск Минобороны опубликовало кадры артиллерийского удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30. Утверждается, что взрыв – следствие попадания в замаскированный боекомплект ВСУ на территории Курской области.
Весь день регион продолжал обстреливаться артиллерией, беспилотниками и ракетами со стороны Украины. Об обстановке непосредственно в ближайшем к границе райцентре – городе Суджа Минобороны России не сообщало. При этом пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) днем 8 августа сообщила о временном закрытии для пассажиров городского вокзала Суджи (12 км до границы с Украиной) и еще двух станций – Коренево и Псел (находятся в 25 км и паре километров соответственно от границы).
Днем ранее, 7 августа, начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области. По его словам, прозвучавшим в видео, опубликованном пресс-службой Кремля, «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов 8 августа впервые дал оценку глубины проникновения ВСУ внутрь территории России по итогам 7 августа. «На вчерашний день [противник] углубился внутрь на 10 км», – сообщил в своем Telegram-канале Алаудинов. По его словам, в первый день атаки, 6 августа, ВСУ прошли между опорными пунктами на границе, расположенными друг от друга «на огромных расстояниях», и «рывком зашли» в область.
Эвакуировали тех, кого надо было эвакуировать
Вечером 7 августа власти Курской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Утром 8 августа под обстрел попал Горнальский мужской монастырь рядом с Суджей.
В ходе воздушной атаки разрушен и сожжен построенный и готовившийся к освящению монастырский собор, второй Покровский храм. В монастыре есть погибший, эвакуировано 17 человек.
В результате обстрелов на фоне атаки ВСУ в Курской области с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей, сообщил вечером 8 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко. В числе раненых также корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший в результате попадания дрона в его автомобиль 7 августа.
Врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире «Первого канала» сообщил об эвакуации 3000 человек из местностей, прилегающих к району боевых действий. Половина из них находится в пунктах временного размещения.
Белостоцкий подчеркнул, что эвакуация проводилась в бронемашинах. «Все население, которое надо было эвакуировать, мы эвакуировали», – заверил он. С начала атаки ВСУ, по его словам, погибли четыре мирных жителя Курской области.
Компенсация по стандарту
Накануне вечером Минфин перевел транш в 1,8 млрд руб. на переселение, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, заявки на переселение поступили от 2500 семей на 11 млрд руб. В Суджанском районе жило 25 000 человек, в Кореневском – 15 000 в 2021 г., по итогам переписи.
В 16.45 мск 8 августа Путин, который днем ранее назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией», провел по видеоконференцсвязи совещание с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, передает Кремль. Практически все регионы России оказывают помощь в эвакуации населения, рассказал Путину Смирнов. Путин добавил, что жители Курской области, покинувшие свои дома, получат выплаты в 10 000 руб. «Необходимые ресурсы будут направлены», – сказал президент, не уточнив общей суммы.
Размер компенсационных выплат покинувшим свои дома жителям пострадавших от обстрелов 24 приграничных населенных пунктов Белгородской области в апреле 2024 г. был утвержден на уровне 10 000, 50 000 и 100 000 руб. Первая сумма – на каждого члена семьи, вторая – как матпомощь за частично утраченное имущество, третья – за полную утрату имущества. При этом последние две выплаты производятся лишь при наличии акта специальной комиссии, состоящей из представителей МВД, СК, МЧС, сотрудников администрации муниципалитетов и прокуратуры.
Удар ради переговоров и циничное молчание
Днем 8 августа помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал целью прорыва ВСУ усиление позиций на переговорах, его слова приводит «Страна.ua». Официальный представитель МИД России Мария Захарова днем ранее заявила, что атакой в Курской области Киев решил показать активность после провалов ВСУ: в Южном Донбассе последние недели идет российское наступление на Покровск, основную логистическую базу в этой части региона. Захарова призвала международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить действия ВСУ. Она посетовала на «циничное молчание Запада».
Но ЕС продолжит поддерживать Украину, атаки ВСУ на российские регионы не повлияют на поддержку Киева со стороны Брюсселя. Об этом днем 8 августа заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Кроме того, представитель госдепартамента США Мэтью Миллер 7 августа заявил, что Вашингтон не ограничивал применение своего оружия Украиной в Курской области. До этого в госдепе подчеркнули, что Киев заранее не уведомлял Вашингтон о намерении наступать в Курской области, но США не считают это «удивительным».
В глобальном развитии российско-украинского конфликта прорыв ВСУ в Курскую область вряд ли что-то изменит, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Если считать, что рейд ВСУ призван убедить западных союзников Украины в том, что украинская армия на фоне трудностей в Донбассе не выдохлась и достойна получить большие объемы и номенклатуру вооружений, а также принудить Запад перестать настаивать на соблюдении красных линий по их применению, стоит отметить, что пока финал не известен», – говорит он.