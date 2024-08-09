Что происходит в Курской области на третий день боев

Весь день регион продолжал обстреливаться артиллерией, беспилотниками и ракетами со стороны Украины. Об обстановке непосредственно в ближайшем к границе райцентре – городе Суджа Минобороны России не сообщало. При этом пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) днем 8 августа сообщила о временном закрытии для пассажиров городского вокзала Суджи (12 км до границы с Украиной) и еще двух станций – Коренево и Псел (находятся в 25 км и паре километров соответственно от границы).