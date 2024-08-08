Правительство выделит Курской области 220 млн рублей на матпомощь жителям

В Курской области на фоне атаки вооруженных сил Украины с 7 августа введен режим чрезвычайной ситуации. В самом регионе были развернуты пункты временного размещения на 2500 мест, первый вице-премьер Денис Мантуров поручил развернуть их и в соседних с Курской областях.