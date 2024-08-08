Правительство выделит Курской области 220 млн рублей на матпомощь жителям
Правительство России по поручению президента Владимира Путина выделит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина.
Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. «Распоряжение учитывает необходимость безотлагательно оказать жителям региона, вынужденным покинуть места проживания, поддержку, предоставив первичные средства на самые срочные расходы», – говорится в сообщении.
Региональные власти совместно с МЧС должны будут подготовить и передать в Минфин список людей, кто был вынужден уехать. Также регионом должен быть установлен порядок осуществления выплат, контроль за целевым расходованием возложен на МЧС.
В Курской области на фоне атаки вооруженных сил Украины с 7 августа введен режим чрезвычайной ситуации. В самом регионе были развернуты пункты временного размещения на 2500 мест, первый вице-премьер Денис Мантуров поручил развернуть их и в соседних с Курской областях.