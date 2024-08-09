Акции в поддержку Курской области проходят в России

Акции в поддержку Курской области проходят в РоссииЖители возлагают цветы к мемориалам в память о погибших и зажигают свечи
Акции в поддержку Курской области, где российская армия четвертый день ведет бои с вооруженными силами Украины, проходят в городах России и ближнего зарубежья. Люди зажигают свечи, выходят на митинги, возлагают цветы к мемориалам.
Так, в Магадане 8 августа состоялась акция «Курск, Колыма с вами». Жители принесли к монументу «Узел памяти» свечи, почтив память погибших минутой молчания.
«Вся страна говорит курскому приграничью – вы не одни!» – заявила пресс-служба городской администрации.
В Ростове-на-Дону на фасаде стадиона «Ростов Арена» 9 августа появилась надпись «Курск, вся Россия с тобой!», передает «Матч ТВ».
В Донецкой народной республике молодежь зажгла в поддержку Курской области 2000 свечей. Акция прошла у памятника героям Великой Отечественной войны и Социалистического Труда в селе Белосарайская Коса, который восстановили специалисты из Мангушского муниципального округа Курской области, сообщается в Telegram-канале Народного совета ДНР.
8 августа активисты, общественники и лидеры молодежных организаций Ульяновска собрались у памятника Дмитрию Разумовскому на площади Ленина, чтобы зажечь свечи в поддержку Курской области. Из почти 2000 свечей составили надпись «Курская область – Ульяновск с вами!». Память погибших почтили минутой молчания, передает «Ульяновская правда».
7 августа волонтеры Краснодара зажгли на главной городской площади свечи, составленные в виде надписи «Курская область, Краснодар с вами».
В этот же вечер акция в поддержку пострадавшего региона прошла в центре Томска. Люди выложили из лампад надпись «Курская область, Томск с вами», а также возложили цветы.
У мемориала «Ангел добра» в Шатуре (Московская область) была выложена надпись из свечей «Курск! Шатура с вами». Люди также возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
9 августа Русский дом в Белграде опубликовал видеозапись из города Ниш в Сербии, который в знак поддержки Курска «окрасился» в цвета российского флага. В центре города был вывешен баннер с надписью «Курск, Ниш с тобой!».
Утром 6 августа вооруженные силы Украины атаковали границу в Курской области. С тех пор в регионе идут бои. Область подвергается массированным атакам, в результате боевых действий погибли пять человек. Были ранены 66 мирных жителей, включая девять детей. Российские власти расценивают атаку украинской армии на Курскую область как теракт. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к ЧС федерального характера, в регион подтягиваются резервы ВС РФ.