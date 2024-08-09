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Акции в поддержку Курской области проходят в России

Жители возлагают цветы к мемориалам в память о погибших и зажигают свечи
Инна Шульгина
Эрик Романенко / ТАСС

Акции в поддержку Курской области, где российская армия четвертый день ведет бои с вооруженными силами Украины, проходят в городах России и ближнего зарубежья. Люди зажигают свечи, выходят на митинги, возлагают цветы к мемориалам.

Так, в Магадане 8 августа состоялась акция «Курск, Колыма с вами». Жители принесли к монументу «Узел памяти» свечи, почтив память погибших минутой молчания.

«Вся страна говорит курскому приграничью – вы не одни!» – заявила пресс-служба городской администрации.

В Ростове-на-Дону на фасаде стадиона «Ростов Арена» 9 августа появилась надпись «Курск, вся Россия с тобой!», передает «Матч ТВ».

В Донецкой народной республике молодежь зажгла в поддержку Курской области 2000 свечей. Акция прошла у памятника героям Великой Отечественной войны и Социалистического Труда в селе Белосарайская Коса, который восстановили специалисты из Мангушского муниципального округа Курской области, сообщается в Telegram-канале Народного совета ДНР.

8 августа активисты, общественники и лидеры молодежных организаций Ульяновска собрались у памятника Дмитрию Разумовскому на площади Ленина, чтобы зажечь свечи в поддержку Курской области. Из почти 2000 свечей составили надпись «Курская область – Ульяновск с вами!». Память погибших почтили минутой молчания, передает «Ульяновская правда».

7 августа волонтеры Краснодара зажгли на главной городской площади свечи, составленные в виде надписи «Курская область, Краснодар с вами».

На улицах Сочи на медиаэкранах 8 августа появились надписи «Курск, Сочи с тобой!».

В этот же вечер акция в поддержку пострадавшего региона прошла в центре Томска. Люди выложили из лампад надпись «Курская область, Томск с вами», а также возложили цветы.

У мемориала «Ангел добра» в Шатуре (Московская область) была выложена надпись из свечей «Курск! Шатура с вами». Люди также возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

9 августа Русский дом в Белграде опубликовал видеозапись из города Ниш в Сербии, который в знак поддержки Курска «окрасился» в цвета российского флага. В центре города был вывешен баннер с надписью «Курск, Ниш с тобой!».

Утром 6 августа вооруженные силы Украины атаковали границу в Курской области. С тех пор в регионе идут бои. Область подвергается массированным атакам, в результате боевых действий погибли пять человек. Были ранены 66 мирных жителей, включая девять детей. Российские власти расценивают атаку украинской армии на Курскую область как теракт. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к ЧС федерального характера, в регион подтягиваются резервы ВС РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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