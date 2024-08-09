Акции в поддержку Курской области проходят в России

Утром 6 августа вооруженные силы Украины атаковали границу в Курской области. С тех пор в регионе идут бои. Область подвергается массированным атакам, в результате боевых действий погибли пять человек. Были ранены 66 мирных жителей, включая девять детей. Российские власти расценивают атаку украинской армии на Курскую область как теракт. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к ЧС федерального характера, в регион подтягиваются резервы ВС РФ.