СПЧ потребует от международных органов назвать терактом атаку на Курскую область
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребует от международных органов признать терактом атаку украинских войск на Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.
«Сейчас я готовлю обращение в соответствующие международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области», – сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
По его словам, украинские военные целенаправленно нападали на мирное население, в частности, убита беременная женщина, есть дети с ранениями в спину.
Курская область подвергается массированным атакам со стороны украинских военных с раннего утра 6 августа. В результате боевых действий в регионе пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших из числа мирных жителей. Российские власти считают происходящее актом терроризма. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к ЧС федерального характера, в регион подтягиваются резервы ВС РФ.