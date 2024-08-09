СПЧ потребует от международных органов назвать терактом атаку на Курскую область

Курская область подвергается массированным атакам со стороны украинских военных с раннего утра 6 августа. В результате боевых действий в регионе пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших из числа мирных жителей. Российские власти считают происходящее актом терроризма. 9 августа обстановка в Курской области была отнесена к ЧС федерального характера, в регион подтягиваются резервы ВС РФ.