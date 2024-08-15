Что происходит в Курской области: итоги 14 августа

Группировкой «Север» командует генерал-полковник Александр Лапин. В первый год спецоперации, в 2022 г., Лапин командовал группировкой войск «Центр», которая участвовала в боях за Северодонецк и Лисичанск на северо-западе Луганщины летом того же года, а также в Харьковской области. В сентябре того же года группа «Центр» провела, как сообщили тогда в Минобороны, перегруппировку из Харьковской области и района Красного Лимана в Донбассе. В октябре Лапин покинул пост командующего группой «Центр». В январе 2023 г. Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск.