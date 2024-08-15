Что происходит в Курской области: итоги 14 августа

Что происходит в Курской области: итоги 14 августаБои идут в четырех районах, эвакуация людей из приграничья продолжается
Согласно данным российского Минобороны, бои после прорыва ВСУ в Курскую область продолжались преимущественно в Кореневском и Суджанском, частично – Беловском и Льговском районах региона. В последних двух боевые действия затронули окрестности трех населенных пунктов. Российским войскам и подразделениям ФСБ, поясняет Минобороны, в Курской области противостоят подразделения 22-й, 61-й, 115-й механизированной, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой и 1-й «президентской» бригад ВСУ. Численность личного состава противника не указывалась.
Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов днем 14 августа в своем Telegram-канале оценил численность частей ВСУ в Курской области в 11 000 человек. Алаудинов также утверждает, что ВСУ рассчитывали к 11 августа захватить Курскую АЭС (в 65 км от границы и 37 км от областного центра – Курска).
Согласно официальной сводке от 14.14 мск 14 августа, за сутки российская армейская группировка «Север» (сформирована в апреле в четырех пограничных с Украиной регионах) ударами авиации, дронов и артиллерии отражала «попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории».
У Мартыновки Суджанского района (в 5,5 км к востоку от райцентра Суджа) обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах. Об обстановке в самой Судже Минобороны 14 августа ничего не сообщало. В сводках от 10 августа говорилось об ударе по временному пункту расположения противника на южной окраине города, до этого – об ударе в районе его западной окраины.
В Минобороны добавили, что за сутки отражены шесть атак ВСУ в направлении Коренева (25 км от границы) и входящей в Кореневский район Ольговки (19 км от границы). В Суджанском районе отражались атаки на Погребки (17 км от границы), Русское Поречное (17,5 км от границы) и Черкесское Поречное (15,5 км от границы).
Кроме того, в российском военном ведомстве сообщили, что ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в нескольких населенных пунктах, а также нанесли авиаудары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области Украины.
Группировкой «Север» командует генерал-полковник Александр Лапин. В первый год спецоперации, в 2022 г., Лапин командовал группировкой войск «Центр», которая участвовала в боях за Северодонецк и Лисичанск на северо-западе Луганщины летом того же года, а также в Харьковской области. В сентябре того же года группа «Центр» провела, как сообщили тогда в Минобороны, перегруппировку из Харьковской области и района Красного Лимана в Донбассе. В октябре Лапин покинул пост командующего группой «Центр». В январе 2023 г. Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск.
Гуманитарная ситуация
Эвакуация мирных жителей спустя неделю после начала прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные районы Курской области продолжается. Всего эвакуировано 121 000 человек, т. е. десятая часть населения региона, а планировалось всего отселить 180 000 человек из приграничных районов, заявлял врио главы Курской области Алексей Смирнов 12 августа на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
По последним оперативным данным МЧС, сейчас большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности: в 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения (ПВР). В них около 8000 человек, в том числе свыше 2500 детей, говорится в сообщении МЧС. В перспективе для курян готовы еще более 450 ПВР вместимостью более 35 000 человек. Накануне ведомство сообщало о готовности 28 000 мест, таким образом, мощности для потенциальной эвакуации продолжают наращиваться.
Данные Минобороны о потерях ВСУ
За сутки потери ВСУ Минобороны России оценило в 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, включая два танка, бронетранспортер «Страйкер», 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и 122 мм гаубицу Д-30. 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении российское военное ведомство оценивает потери ВСУ в 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 БТР, 18 БМП, 192 бронемашины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 артиллерийских орудий. О потерях российской стороны не сообщается.
Курская митрополия развернула пункт выдачи гуманитарной помощи, мусульмане организовали вывоз людей из приграничных районов, общины со всей страны направляют свои ресурсы в пункты временного размещения, рассказал врио губернатора 13 августа. По словам Смирнова, в регионе нет ни одного факта дестабилизации обстановки по национальному или религиозному признаку, несмотря на «все попытки врага посеять раздор и вбить клин между нами».
К 14 августа свое жилье покинули около 11 000 человек, из которых около 1000 размещены в ПВР, сообщает белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Также он объявил о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. «Принимаем решение с сегодняшнего дня на территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», – сказал он в видеообращении. ЧС действует уже в Курской области.
В обоих субъектах РФ, а также в Брянской области действует режим КТО.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова продолжает посещать ПВР. В среду она проверила один из ПВР в Подмосковье. Там, по словам Москальковой, находится большинство ребят из интернатов и муниципальных учреждений, но есть и те, кто эвакуировался целыми семьями. «В помещениях тепло, сухо, новый ремонт. Все обеспечены спальными принадлежностями. Есть собственный комбинат питания, на территории дежурит врач», – поделилась омбудсмен. Она отметила, что курян волнуют вопросы продолжения обучения детей, получения единовременных выплат, компенсации за поврежденное жилье.