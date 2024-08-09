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США на фоне событий в Курской области выделяют Украине новую военную помощь

Ведомости

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $125 млн, сообщила пресс-служба Пентагона.

Новый пакет является 63-м траншем администрации президента США Джо Байдена на поставку из запасов министерства обороны США для Украины с августа 2021 г. Оценочная стоимость пакета составляет $125 млн.

В него вошли:

  • ракеты Stinger;

  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

  • многоцелевые радары;

  • ракеты с оптической системой наведения TOW;

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;

  • высокомобильные многоцелевые машины скорой помощи (MMWV);

  • боеприпасы для стрелкового оружия;

  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;

  • различные запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспортировка и др.

    • Посол РФ в США Анатолий Антонов 30 июля назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

    11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО о намерении американских властей объявить о новых поставках оружия для Украины. После встречи минобороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн. В конце июля Пентагон объявил о выделении двух пакетов с вооружениями для Украины на общую сумму $1,7 млрд.

    Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 августа официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что командование ВСУ не уведомляло власти страны о готовящейся атаке в Курской области. По его словам, это не первый раз, когда ВСУ не информируют США о готовящихся операциях. 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. По словам Сингх, американские власти считают атаку ВСУ в Курской области «действиями по защите от атак из этого региона».

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    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

    Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

    Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

    Электронная почта: news@vedomosti.ru

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