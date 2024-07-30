Антонов назвал военную помощь США Украине сжиганием денег

Таким образом Антонов прокомментировал выделение двух новых пакетов военной помощи США Украине. В общей сложности объем помощи составит $1,7 млрд. Первый пакет на $200 млн выделен на оружие из американских арсеналов. Второй пакет на $1,5 млрд предполагает закупку оружия у производителей. ВСУ, в частности, получат от США боеприпасы для NASAMS, HIMARS и систем ПВО, ракеты RIM-7, средства радиоэлектронной борьбы, артиллерийские и минометные снаряды, ракеты с оптической наводкой (TOW), противотанковые системы Javelin и AT-4 и др.