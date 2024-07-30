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Антонов назвал военную помощь США Украине сжиганием денег

Ведомости

США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта. Причем делает это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено сегодня, впервые превысил $35 трлн», – отметил он.

Антонов подчеркнул, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт и ведут к росту жертв, в том числе среди мирного населения. Но американским властям «на это наплевать», добавил дипломат.

Таким образом Антонов прокомментировал выделение двух новых пакетов военной помощи США Украине. В общей сложности объем помощи составит $1,7 млрд. Первый пакет на $200 млн выделен на оружие из американских арсеналов. Второй пакет на $1,5 млрд предполагает закупку оружия у производителей. ВСУ, в частности, получат от США боеприпасы для NASAMS, HIMARS и систем ПВО, ракеты RIM-7, средства радиоэлектронной борьбы, артиллерийские и минометные снаряды, ракеты с оптической наводкой (TOW), противотанковые системы Javelin и AT-4 и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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