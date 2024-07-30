Антонов назвал военную помощь США Украине сжиганием денег
США продолжают тратить огромные средства на конфликт на Украине, при этом поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта. Причем делает это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено сегодня, впервые превысил $35 трлн», – отметил он.
Антонов подчеркнул, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт и ведут к росту жертв, в том числе среди мирного населения. Но американским властям «на это наплевать», добавил дипломат.
Таким образом Антонов прокомментировал выделение двух новых пакетов военной помощи США Украине. В общей сложности объем помощи составит $1,7 млрд. Первый пакет на $200 млн выделен на оружие из американских арсеналов. Второй пакет на $1,5 млрд предполагает закупку оружия у производителей. ВСУ, в частности, получат от США боеприпасы для NASAMS, HIMARS и систем ПВО, ракеты RIM-7, средства радиоэлектронной борьбы, артиллерийские и минометные снаряды, ракеты с оптической наводкой (TOW), противотанковые системы Javelin и AT-4 и др.