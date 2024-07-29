Пентагон объявил о двух пакетах с вооружениями для Украины на $1,7 млрд

Согласно документу, Украина получит от США боеприпасы для NASAMS, HIMARS и систем ПВО, ракеты RIM-7, средства радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды и высокоточные авиационные боеприпасы. В списке оружия, которое вошло в новый пакет военной помощи для Украины, значатся ракеты с оптической наводкой (TOW), противотанковые системы Javelin и AT-4, стрелковое оружие, взрывчатые вещества, системы защищенной связи, коммерческие услуги по спутниковой съемке и другое вспомогательное оборудование.