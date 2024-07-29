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Пентагон объявил о двух пакетах с вооружениями для Украины на $1,7 млрд

Ведомости

Пентагон объявил о выделении двух пакетов с вооружениями для Украины на общую сумму $1,7 млрд. Документ размещен на сайте ведомства.

Первый пакет на $200 млн выделен на оружие из американских арсеналов. Второй пакет на $1,5 млрд будет предоставлен в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предполагает закупку оружия у производителей.

Согласно документу, Украина получит от США боеприпасы для NASAMS, HIMARS и систем ПВО, ракеты RIM-7, средства радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды и высокоточные авиационные боеприпасы. В списке оружия, которое вошло в новый пакет военной помощи для Украины, значатся ракеты с оптической наводкой (TOW), противотанковые системы Javelin и AT-4, стрелковое оружие, взрывчатые вещества, системы защищенной связи, коммерческие услуги по спутниковой съемке и другое вспомогательное оборудование.

11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вашингтоне о намерении американских властей объявить о новых поставках оружия для Украины. После встречи Байдена с Зеленским минобороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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