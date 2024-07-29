Пентагон объявил о двух пакетах с вооружениями для Украины на $1,7 млрд
Пентагон объявил о выделении двух пакетов с вооружениями для Украины на общую сумму $1,7 млрд. Документ размещен на сайте ведомства.
Первый пакет на $200 млн выделен на оружие из американских арсеналов. Второй пакет на $1,5 млрд будет предоставлен в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предполагает закупку оружия у производителей.
Согласно документу, Украина получит от США боеприпасы для NASAMS, HIMARS и систем ПВО, ракеты RIM-7, средства радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные снаряды и высокоточные авиационные боеприпасы. В списке оружия, которое вошло в новый пакет военной помощи для Украины, значатся ракеты с оптической наводкой (TOW), противотанковые системы Javelin и AT-4, стрелковое оружие, взрывчатые вещества, системы защищенной связи, коммерческие услуги по спутниковой съемке и другое вспомогательное оборудование.
11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вашингтоне о намерении американских властей объявить о новых поставках оружия для Украины. После встречи Байдена с Зеленским минобороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн.