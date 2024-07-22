Песков назвал очевидным продолжение поддержки Украины со стороны США
США так или иначе продолжат помогать Украине, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Пескова спросили, ожидают ли в Кремле новых решений от американских властей по поддержке Украины до ноября. Пресс-секретарь президента ответил, что «ничего хорошего ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США».
«Что касается продолжения или непродолжения помощи со стороны США [Украине] – конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь. Это очевидно. Пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается. Помощь, конечно же, будет продолжаться», – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что американская поддержка не способствует урегулированию конфликта вокруг Украины, но «ведет к затягиванию этого дела» и не может каким-либо образом повлиять на его исход.
11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вашингтоне о намерении американских властей объявить о новых поставках оружия для Украины. После встречи Байдена с Зеленским минобороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн. Уточнялось, что в пакет войдут системы ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, противотанковое оружие.
В этот же день сообщалось, что за время президентства Байдена США направили на помощь Украине более $54,4 млрд помощи «в сфере безопасности».