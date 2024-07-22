Песков назвал очевидным продолжение поддержки Украины со стороны США

«Что касается продолжения или непродолжения помощи со стороны США [Украине] – конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь. Это очевидно. Пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается. Помощь, конечно же, будет продолжаться», – сказал Песков.