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Песков назвал очевидным продолжение поддержки Украины со стороны США

Ведомости

США так или иначе продолжат помогать Украине, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Пескова спросили, ожидают ли в Кремле новых решений от американских властей по поддержке Украины до ноября. Пресс-секретарь президента ответил, что «ничего хорошего ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США».

«Что касается продолжения или непродолжения помощи со стороны США [Украине] – конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь. Это очевидно. Пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается. Помощь, конечно же, будет продолжаться», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что американская поддержка не способствует урегулированию конфликта вокруг Украины, но «ведет к затягиванию этого дела» и не может каким-либо образом повлиять на его исход.

11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вашингтоне о намерении американских властей объявить о новых поставках оружия для Украины. После встречи Байдена с Зеленским минобороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн. Уточнялось, что в пакет войдут системы ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, противотанковое оружие.

В этот же день сообщалось, что за время президентства Байдена США направили на помощь Украине более $54,4 млрд помощи «в сфере безопасности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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