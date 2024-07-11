США выделили Украине почти $54,5 млрд за время президентства Байдена
Американские власти направили на помощь Украине более $54,4 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена. Об этом говорится в информационном бюллетене Пентагона.
Речь идет о поддержке «в сфере безопасности».
11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вашингтоне, что США намерены объявить о новых поставках оружия для Украины.
В этот же день, после встречи Байдена с Зеленским, минбороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн. В пакет войдут системы ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, противотанковое оружие.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что власти США не планируют разрешать Украине наносить удары вглубь территории России.