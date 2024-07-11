США выделили Украине почти $54,5 млрд за время президентства Байдена

В этот же день, после встречи Байдена с Зеленским, минбороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн. В пакет войдут системы ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, противотанковое оружие.