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США выделили Украине почти $54,5 млрд за время президентства Байдена

Ведомости

Американские власти направили на помощь Украине более $54,4 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена. Об этом говорится в информационном бюллетене Пентагона.

Речь идет о поддержке «в сфере безопасности».

11 июля президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на саммите НАТО в Вашингтоне, что США намерены объявить о новых поставках оружия для Украины.

В этот же день, после встречи Байдена с Зеленским, минбороны США объявило о дополнительной помощи Украине «в области безопасности и обороноспособности» на сумму $225 млн. В пакет войдут системы ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, противотанковое оружие.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что власти США не планируют разрешать Украине наносить удары вглубь территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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