Салливан: США не станут снимать запрет на удары ВСУ вглубь России
Власти США не планируют разрешать Украине наносить удары вглубь территории России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге.
«Мы ясно изложили нашу позицию. У нас здравая политика в отношении ударов через границу… Мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов [ВСУ] внутрь России», – сказал Салливан (цитата по «РИА Новости»).
По словам советника американского президента, США не намерены делать никаких объявлений на этот счет, несмотря на жалобы президента Украины Владимира Зеленского, который призывает разрешить Киеву наносить удары дальностью до 500 км.
Он также добавил, что американские власти ожидают использования поставляемых Киеву истребителей F-16 для защиты ВСУ на передовой. Предполагается, что они будут размещены на территории Украины.
10 июля Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака писала, что Украина намеревалась снова поднять вопрос снятия ограничений на удары американским оружием вглубь России на этой неделе. Ермак поделился с газетой планами обсудить тему снятия ограничений «на своих встречах с администрацией». По данным издания, вопрос активизировался после ракетного удара по детской больнице в Киеве 8 июля. Официальные лица Украины, США и Европы считают, что ракета была российской. В Минобороны РФ обвинения отвергли, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.
3 июля помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявлял, что США позволят ВСУ увеличить дальность ударов по России в случае расширения российского наступления на Украине.