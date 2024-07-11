Салливан: США не станут снимать запрет на удары ВСУ вглубь России

10 июля Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака писала, что Украина намеревалась снова поднять вопрос снятия ограничений на удары американским оружием вглубь России на этой неделе. Ермак поделился с газетой планами обсудить тему снятия ограничений «на своих встречах с администрацией». По данным издания, вопрос активизировался после ракетного удара по детской больнице в Киеве 8 июля. Официальные лица Украины, США и Европы считают, что ракета была российской. В Минобороны РФ обвинения отвергли, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.