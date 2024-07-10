Украина намерена добиться отмены запрета на удары вглубь России оружием США
На этой неделе Украина намерена снова поднять вопрос снятия ограничений на удары американским оружием вглубь России, сообщает Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака.
По словам Ермака, он планирует обсудить тему снятия ограничений «на своих встречах с администрацией». По его мнению, чтобы прийти к согласию, американским чиновникам может потребоваться «еще некоторое время».
Он также отметил, что Украине необходимо знать больше деталей от администрации Байдена количестве оружия, которое она планирует предоставить Киеву в ближайшие месяцы, а также об ожидаемой дате его поставки.
По данным издания, вопрос активизировался после ракетного удара по детской больнице в Киеве 8 июля. Официальные лица Украины, США и Европы считают, что ракета была российской. В Минобороны РФ обвинения Киева в намеренном ударе по гражданским объектам отвергли, уточнив, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.
3 июля помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявлял, что США позволят ВСУ увеличить дальность ударов по России в случае расширении российского наступления на Украине.
В конце мая Politico писала, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием исключительно в районе Харькова. При этом, по словам источника, Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России. 3 июня в Белом доме добавили, что Вашингтон разрешил ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь шла только о районах, которые граничат с Харьковской областью.
21 июня The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы. 2 июля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США считают допустимым применение ВСУ американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по Крыму.
Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».
В Кремле подчеркивали, что создание буферной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов.