Украина намерена добиться отмены запрета на удары вглубь России оружием США

В конце мая Politico писала, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием исключительно в районе Харькова. При этом, по словам источника, Киеву не разрешено бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России. 3 июня в Белом доме добавили, что Вашингтон разрешил ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам для срыва атак. Речь шла только о районах, которые граничат с Харьковской областью.