Песков: работа по созданию буферной зоны в Харьковской области продолжится
Создание буферной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью он опубликовал в Telegram-канале.
«Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится», – подчеркнул Песков.
Последний месяц Минобороны РФ сообщает о продвижении вглубь Харьковской области. 17 мая президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Китае сказал журналистам, что планов по захвату Харькова на сегодняшний день нет. Происходящее на этом направлении он объяснил необходимостью создания буферной зоны, поскольку обстрелы российских приграничных регионов, в частности Белгородской области, со стороны ВСУ не прекратились.
18 марта Песков говорил, что обезопасить регионы РФ можно, только создав некий коридор или буферную зону, чтобы любые средства, которые Украина может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости.