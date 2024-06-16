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Песков: работа по созданию буферной зоны в Харьковской области продолжится

Ведомости

Создание буферной зоны в Харьковской области продолжится, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью он опубликовал в Telegram-канале.

«Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится», – подчеркнул Песков.

Последний месяц Минобороны РФ сообщает о продвижении вглубь Харьковской области. 17 мая президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Китае сказал журналистам, что планов по захвату Харькова на сегодняшний день нет. Происходящее на этом направлении он объяснил необходимостью создания буферной зоны, поскольку обстрелы российских приграничных регионов, в частности Белгородской области, со стороны ВСУ не прекратились.

18 марта Песков говорил, что обезопасить регионы РФ можно, только создав некий коридор или буферную зону, чтобы любые средства, которые Украина может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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