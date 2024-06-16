Песков: работа по созданию буферной зоны в Харьковской области продолжится

Последний месяц Минобороны РФ сообщает о продвижении вглубь Харьковской области. 17 мая президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Китае сказал журналистам, что планов по захвату Харькова на сегодняшний день нет. Происходящее на этом направлении он объяснил необходимостью создания буферной зоны, поскольку обстрелы российских приграничных регионов, в частности Белгородской области, со стороны ВСУ не прекратились.