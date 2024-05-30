Минобороны РФ заявило о продвижении войск вглубь обороны Харьковской области
Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о проведении спецоперации.
«Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области», – говорится в сообщении.
В районах сел Глубокое и Старица также отражены две контратаки ВСУ. В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районе села Загоруйковка.
Активные боевые действия в Харьковской области начались примерно с середины мая. За это время Минобороны РФ заявило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова, Бугроватки и Старицы.
17 мая президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода в Китае сказал журналистам, что планов по захвату Харькова на сегодняшний день нет. Происходящее на этом направлении он объяснил необходимостью создания буферной зоны, поскольку обстрелы российских приграничных регионов, в частности Белгородской области, со стороны ВСУ не прекратились.