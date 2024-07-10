CNN: базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности

Телеканал также приводит слова «высокопоставленного чиновника НАТО», который заявлял, что альянс значительно увеличил обмен разведданными о «российской кампании тайных диверсий» в Европе, которая якобы «становится все более наглой и агрессивной на фоне выборов на Западе». По его мнению, это отличная возможность для России попытаться подорвать общественную поддержку Украины.