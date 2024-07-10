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CNN: базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности

Ведомости

Военные базы США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности после получения информации о якобы возможных диверсионных атаках против американского военного персонала и объектов со стороны «поддерживаемых Россией субъектов». Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

Безопасность была усилена еще на прошлой неделе, впервые за 10 лет. По данным американской разведки, Россия якобы включила базы и военный персонал США в качестве вариантов для атаки через доверенных лиц.

Телеканал также приводит слова «высокопоставленного чиновника НАТО», который заявлял, что альянс значительно увеличил обмен разведданными о «российской кампании тайных диверсий» в Европе, которая якобы «становится все более наглой и агрессивной на фоне выборов на Западе». По его мнению, это отличная возможность для России попытаться подорвать общественную поддержку Украины.

В марте президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается воевать с НАТО. По словам российского лидера, только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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