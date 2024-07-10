CNN: базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности
Военные базы США по всей Европе были приведены в состояние повышенной готовности после получения информации о якобы возможных диверсионных атаках против американского военного персонала и объектов со стороны «поддерживаемых Россией субъектов». Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.
Безопасность была усилена еще на прошлой неделе, впервые за 10 лет. По данным американской разведки, Россия якобы включила базы и военный персонал США в качестве вариантов для атаки через доверенных лиц.
Телеканал также приводит слова «высокопоставленного чиновника НАТО», который заявлял, что альянс значительно увеличил обмен разведданными о «российской кампании тайных диверсий» в Европе, которая якобы «становится все более наглой и агрессивной на фоне выборов на Западе». По его мнению, это отличная возможность для России попытаться подорвать общественную поддержку Украины.
В марте президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается воевать с НАТО. По словам российского лидера, только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению.