В Пентагоне посчитали допустимыми удары по Крыму американским оружием
Власти США считают допустимым применение вооруженными силами Украины (ВСУ) американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по Крыму, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
Райдер подчеркнул, что политика США насчет использования дальнобойных вооружений для ударов по России осталась прежней. Он также добавил, что по убеждению США, «Крым является частью Украины».
23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа на северной стороне. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 153 человека получили ранения. В России возбуждено уголовное дело о теракте. Минобороны России возложило ответственность за атаку на США и Украину.
В Пентагоне заявляли, что пляж в Севастополе не был «намеченной целью» ракетного удара ВСУ. По словам представителя американского ведомства, российская зенитная ракета якобы перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, передавало «РИА Новости». В Пентагоне также подчеркивали, что Киев якобы самостоятельно выбирает российские военные цели для атак.