В Пентагоне посчитали допустимыми удары по Крыму американским оружием

23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа на северной стороне. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 153 человека получили ранения. В России возбуждено уголовное дело о теракте. Минобороны России возложило ответственность за атаку на США и Украину.