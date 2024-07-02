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В Пентагоне посчитали допустимыми удары по Крыму американским оружием

Ведомости

Власти США считают допустимым применение вооруженными силами Украины (ВСУ) американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по Крыму, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

Райдер подчеркнул, что политика США насчет использования дальнобойных вооружений для ударов по России осталась прежней. Он также добавил, что по убеждению США, «Крым является частью Украины».

23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа на северной стороне. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 153 человека получили ранения. В России возбуждено уголовное дело о теракте. Минобороны России возложило ответственность за атаку на США и Украину. 

В Пентагоне заявляли, что пляж в Севастополе не был «намеченной целью» ракетного удара ВСУ. По словам представителя американского ведомства, российская зенитная ракета якобы перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, передавало «РИА Новости». В Пентагоне также подчеркивали, что Киев якобы самостоятельно выбирает российские военные цели для атак. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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