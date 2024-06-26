Пентагон: пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ
Пляже в Севастополе, на котором находились гражданские лица, не был «намеченной целью» ракетного удара ВСУ. Об этом заявил «РИА Новости» официальный представитель Пентагона.
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», – рассказал собеседник.
В Пентагоне подчеркнули, что Украина якобы самостоятельно выбирает российские военные цели для атак. Собеседник агентства также отказался комментировать информацию об использовании ВСУ американских ракет ATACMS при обстреле Севастополя и переадресовал вопрос Киеву.
25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США не хотят видеть потерь среди мирных граждан и планируют обсудить с Украиной этот вопрос.
По версии Минобороны РФ, 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них сбила ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.
24 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Крым «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей». По его словам, на полуострове нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти высказывания «стопроцентной калькой с немецко-нацистской концепции зачистки полуострова времен Второй мировой войны».