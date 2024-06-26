Пентагон: пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ

По версии Минобороны РФ, 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них сбила ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.