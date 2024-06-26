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Пентагон: пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ

Ведомости

Пляже в Севастополе, на котором находились гражданские лица, не был «намеченной целью» ракетного удара ВСУ. Об этом заявил «РИА Новости» официальный представитель Пентагона.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», – рассказал собеседник.

В Пентагоне подчеркнули, что Украина якобы самостоятельно выбирает российские военные цели для атак. Собеседник агентства также отказался комментировать информацию об использовании ВСУ американских ракет ATACMS при обстреле Севастополя и переадресовал вопрос Киеву.

25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США не хотят видеть потерь среди мирных граждан и планируют обсудить с Украиной этот вопрос.

По версии Минобороны РФ, 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них сбила ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

24 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Крым «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей». По его словам, на полуострове нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти высказывания «стопроцентной калькой с немецко-нацистской концепции зачистки полуострова времен Второй мировой войны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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