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Подоляк назвал Крым лагерем с сотнями прямых военных целей

Ведомости

В Крыму не должно быть мирной жизни, это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей. Об этом заявил в своем Telegram-канале Михаил Подоляк – советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Подоляка, в Крыму нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни.

23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. Боевая часть одной из ракет подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил режим ЧС в регионе. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что практически все пляжи открыты, кроме Большой Ялты, где была авария на водоводе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о возможном закрытии туристического сезона в Крыму в связи с терактом 23 июня не принимались. Глава госсовета республики Владимир Константинов подтвердил, что обстановка в Крыму достаточно безопасна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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