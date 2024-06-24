Подоляк назвал Крым лагерем с сотнями прямых военных целей

23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. Боевая часть одной из ракет подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил режим ЧС в регионе. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что практически все пляжи открыты, кроме Большой Ялты, где была авария на водоводе.