Подоляк назвал Крым лагерем с сотнями прямых военных целей
В Крыму не должно быть мирной жизни, это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей. Об этом заявил в своем Telegram-канале Михаил Подоляк – советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Подоляка, в Крыму нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни.
23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. Боевая часть одной из ракет подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил режим ЧС в регионе. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что практически все пляжи открыты, кроме Большой Ялты, где была авария на водоводе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о возможном закрытии туристического сезона в Крыму в связи с терактом 23 июня не принимались. Глава госсовета республики Владимир Константинов подтвердил, что обстановка в Крыму достаточно безопасна.