Глава госсовета Крыма заявил о достаточной безопасности полуострова для туристов
Власти Крыма сообщили о безопасной обстановке на полуострове после атаки ВСУ, все пляжи остаются открыты. Об этом в эфире «России 24» заявил глава госсовета республики Владимир Константинов.
«Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, все путевки были раскуплены. Константинов также не видит необходимости ограничивать поток в детские лагеря и учреждения после теракта на пляже в Севастополе.
Днем 23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. Боевая часть одной из ракет подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал.
Днем 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил режим ЧС в регионе. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что практически все пляжи открыты.
«Исключение – Большая Ялта, там была авария на водоводе, она устранена», – написал он в Telegram. Пляжи Учкуевка и Любимовка, куда упали фрагменты ракет при атаке на Севастополь, будут закрыты до 25 июня.