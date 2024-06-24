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Глава госсовета Крыма заявил о достаточной безопасности полуострова для туристов

Ведомости

Власти Крыма сообщили о безопасной обстановке на полуострове после атаки ВСУ, все пляжи остаются открыты. Об этом в эфире «России 24» заявил глава госсовета республики Владимир Константинов.

«Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, все путевки были раскуплены. Константинов также не видит необходимости ограничивать поток в детские лагеря и учреждения после теракта на пляже в Севастополе.

Днем 23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. Боевая часть одной из ракет подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. 

Днем 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил режим ЧС в регионе. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что практически все пляжи открыты.

«Исключение – Большая Ялта, там была авария на водоводе, она устранена», – написал он в Telegram. Пляжи Учкуевка и Любимовка, куда упали фрагменты ракет при атаке на Севастополь, будут закрыты до 25 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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