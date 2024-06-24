Глава госсовета Крыма заявил о достаточной безопасности полуострова для туристов

«Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет», – сказал он (цитата по ТАСС).