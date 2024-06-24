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В Кремле заявили, что родственникам погибших в Крыму и Дагестане окажут помощь

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял своих родных в результате ракетной атаки в Крыму, и близким погибших в Дагестане. Им будет оказана помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в Севастополе и Дагестане. 23 июня глава государства постоянно получал доклады, давал необходимые поручения.

«Всем будет оказана соответствующая помощь, и, конечно же, оказывается сейчас помощь по линии служб здравоохранения всем тем, кто пострадал», – пояснил Песков.

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину. По последним данным, пострадал 151 человек, госпитализированы 82. Четыре человека, включая двоих детей, погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте. 24 июня в Севастополе и в Крыму объявлен днем траура. Песков назвал ракетную атаку на Севастополь «абсолютно варварской».

Вечером 23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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