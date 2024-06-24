В Кремле заявили, что родственникам погибших в Крыму и Дагестане окажут помощь
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял своих родных в результате ракетной атаки в Крыму, и близким погибших в Дагестане. Им будет оказана помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в Севастополе и Дагестане. 23 июня глава государства постоянно получал доклады, давал необходимые поручения.
«Всем будет оказана соответствующая помощь, и, конечно же, оказывается сейчас помощь по линии служб здравоохранения всем тем, кто пострадал», – пояснил Песков.
Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину. По последним данным, пострадал 151 человек, госпитализированы 82. Четыре человека, включая двоих детей, погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте. 24 июня в Севастополе и в Крыму объявлен днем траура. Песков назвал ракетную атаку на Севастополь «абсолютно варварской».
Вечером 23 июня в городах Дагестана произошли вооруженные нападения. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на пост ДПС. При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.