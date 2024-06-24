В Кремле заявили, что родственникам погибших в Крыму и Дагестане окажут помощь

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину. По последним данным, пострадал 151 человек, госпитализированы 82. Четыре человека, включая двоих детей, погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте. 24 июня в Севастополе и в Крыму объявлен днем траура. Песков назвал ракетную атаку на Севастополь «абсолютно варварской».