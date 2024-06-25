Захарова: высказывания Подоляка о Крыме – калька с немецко-нацистской концепции
Высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о Крыме – стопроцентная калька с немецко-нацистской концепции зачистки полуострова времен Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя – нацизм», – подчеркнула дипломат.
24 июня Подоляк назвал Крым большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей. Он также отметил, что на полуострове нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни.
23 июня Севастополь был обстрелян американскими ракетами ATACMS. Обломки одной из ракет упали в районе городского пляжа. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще 151 человек был ранен. 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в регионе режим ЧС.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решений о возможном закрытии туристического сезона в Крыму в связи с терактом 23 июня не принималось. Глава госсовета республики Владимир Константинов назвал обстановку на полуострове достаточно безопасной.