Ушаков назвал убийством гибель мирных жителей на пляже в Севастополе
Подхлестываемый Западом военный раж не утихает, принимая такие чудовищные формы, как убийство отдыхающих на севастопольском пляже людей, в том числе детей. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на форуме «Примаковские чтения» в Москве.
Ушаков привел высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что, если бы Украина была одна, перемирие уже давно наступило бы.
«Яснее просто не скажешь. То есть в отсутствие целевой поддержки Запада, ставшего практически стороной конфликта, все бы уже прекратилось», – сказал помощник президента.
Ушаков также добавил, что единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке – рост понимания, что без России урегулировать конфликт невозможно.
25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США не хотят видеть потерь среди мирных граждан и планируют обсудить с Украиной этот вопрос. По его словам, Украина принимает свои собственные решения, когда дело доходит до операций и нанесения ударов, и США не располагают данными, указывающими на то, были ли убиты мирные жители.
23 июня Украина ударила по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Обломки одной из них упали в районе городского пляжа, что привело к гибели четырех человек, в том числе двух детей. Еще 151 человек был ранен. 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в регионе режим ЧС.
24 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крым – это большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей. По его словам, на полуострове нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти высказывания «стопроцентной калькой с немецко-нацистской концепции зачистки полуострова времен Второй мировой войны».