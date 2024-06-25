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Ушаков назвал убийством гибель мирных жителей на пляже в Севастополе

Ведомости

Подхлестываемый Западом военный раж не утихает, принимая такие чудовищные формы, как убийство отдыхающих на севастопольском пляже людей, в том числе детей. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на форуме «Примаковские чтения» в Москве.

Ушаков привел высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что, если бы Украина была одна, перемирие уже давно наступило бы.

«Яснее просто не скажешь. То есть в отсутствие целевой поддержки Запада, ставшего практически стороной конфликта, все бы уже прекратилось», – сказал помощник президента.

Ушаков также добавил, что единственный результат разрекламированного саммита в Бюргенштоке – рост понимания, что без России урегулировать конфликт невозможно.

25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США не хотят видеть потерь среди мирных граждан и планируют обсудить с Украиной этот вопрос. По его словам, Украина принимает свои собственные решения, когда дело доходит до операций и нанесения ударов, и США не располагают данными, указывающими на то, были ли убиты мирные жители.

23 июня Украина ударила по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Обломки одной из них упали в районе городского пляжа, что привело к гибели четырех человек, в том числе двух детей. Еще 151 человек был ранен. 24 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в регионе режим ЧС.

24 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крым – это большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей. По его словам, на полуострове нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и признаков мирной жизни. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти высказывания «стопроцентной калькой с немецко-нацистской концепции зачистки полуострова времен Второй мировой войны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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