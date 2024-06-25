Ушаков назвал убийством гибель мирных жителей на пляже в Севастополе

25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США не хотят видеть потерь среди мирных граждан и планируют обсудить с Украиной этот вопрос. По его словам, Украина принимает свои собственные решения, когда дело доходит до операций и нанесения ударов, и США не располагают данными, указывающими на то, были ли убиты мирные жители.