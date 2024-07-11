Байден объявил Зеленскому об очередном пакете вооружения для Украины
Президент США Джо Байден перед двусторонней встречей на саммите НАТО в Вашингтоне заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что США намерены объявить о новых поставках оружия для Украины. Трансляцию вело агентство Reuters.
«Мы останемся с вами, и точка», – сказал Байден Зеленскому.
Зеленский сказал, что намерен обсудить, как добиться прекращения украинского конфликта, и призвал провести второй мирный саммит в этом году.
10 июля портал Axios со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский – один из мировых лидеров, наблюдавших за американскими президентскими дебатами, он обеспокоен ситуацией, которая складывается вокруг здоровья Байдена. По информации издания, при встрече с президентом США Зеленский сказал, что «все ждут ноября», то есть результатов президентских выборов.
28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.
23 июня Трамп пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.