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Байден объявил Зеленскому об очередном пакете вооружения для Украины

Ведомости

Президент США Джо Байден перед двусторонней встречей на саммите НАТО в Вашингтоне заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что США намерены объявить о новых поставках оружия для Украины. Трансляцию вело агентство Reuters.

«Мы останемся с вами, и точка», – сказал Байден Зеленскому.

Зеленский сказал, что намерен обсудить, как добиться прекращения украинского конфликта, и призвал провести второй мирный саммит в этом году.

10 июля портал Axios со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский – один из мировых лидеров, наблюдавших за американскими президентскими дебатами, он обеспокоен ситуацией, которая складывается вокруг здоровья Байдена. По информации издания, при встрече с президентом США Зеленский сказал, что «все ждут ноября», то есть результатов президентских выборов.

28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.

23 июня Трамп пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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