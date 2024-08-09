Newsweek: ВС РФ сжигают технику США в Курской области
Вооруженные силы (ВС) России уничтожают поставляемую Западом военную технику в Курской области на фоне предельного напряжения сил украинской армии, пишет Newsweek, комментируя видео ликвидации американского БМП Bradley.
«Это происходит в то время, когда украинские войска напряжены до предела, сдерживая российские атаки на северо-востоке Харьковской области и испытывая давление постоянных российских успехов на востоке, к западу от контролируемого Россией города Авдеевка», – говорится в материале.
По данным издания, единственным известным получателем более 300 Bradley и 31 танка М1 Abrams от США является 47-я механизированная бригада Украины. При этом неясно, перебросила ли Украина часть своих Bradley и их операторов к Курской области или машины были переданы другим бригадам.
9 августа Минобороны России сообщило, что ВС РФ продолжают отражать украинские атаки на Курскую область, живая сила и техника ВСУ поражены в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. Численность украинской группировки на тот момент составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Она также отметила, что США «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России». Представитель Пентагона не стала уточнять максимально допустимую США дальность нанесения ударов американским оружием по РФ.
С 7 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа МЧС России отнесло обстановку в регионе к ЧС федерального характера.