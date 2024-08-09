Newsweek: ВС РФ сжигают технику США в Курской области

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области утром 6 августа. Численность украинской группировки на тот момент составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Она также отметила, что США «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России». Представитель Пентагона не стала уточнять максимально допустимую США дальность нанесения ударов американским оружием по РФ.