Минобороны сообщило о предотвращении атак ВСУ вглубь Курской области

Минобороны сообщило о предотвращении атак ВСУ вглубь Курской областиВС России наносит удары резервам ВСУ на территории Сумской области
«Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи», – говорится в сообщении.
Ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам ВСУ на территории Сумской области Украины.
За прошедшие сутки ВСУ потеряли 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей. Были поражены 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 152-мм орудие Д-20.
Уточняется, что всего за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла до 945 военнослужащих, 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. Численность украинской группировки на тот момент составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В Курской области на фоне атаки вооруженных сил Украины с 7 августа введен режим чрезвычайной ситуации.
9 августа МЧС России отнесло обстановку в регионе к ЧС федерального характера. При объявлении обстановки жителям положена финансовая помощь – единовременная материальная выплата в размере 15 000 руб., при частичной утрате имущества первой необходимости в размере 75 000 руб., при полной утрате – 150 000 руб. Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн руб., для получивших средний или тяжкий вред здоровью – 600 000 руб., в случаях легкого вреда здоровью – 300 000 руб.
Кабмин по поручению президента Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома.