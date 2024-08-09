Минобороны сообщило о предотвращении атак ВСУ вглубь Курской области

Уточняется, что всего за время боевых действий на курском направлении Украина потеряла до 945 военнослужащих, 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.