Пентагон: удары по Курску американским оружием соответствуют политике США

7 августа официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что командование ВСУ не уведомляло власти страны о готовящейся атаке в Курской области. По его словам, это не первый раз, когда ВСУ не информируют США о готовящихся операциях. Он отмечал, что в подходе Штатов к ограничениям на использование американского оружия ничего не изменилось.