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Пентагон: удары по Курску американским оружием соответствуют политике США

Ведомости

Удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Да, это соответствует нашей политике», – сказала она на соответствующий вопрос журналиста (цитата по ТАСС).

По словам Сингх, американские власти считают атаку ВСУ в Курской области «действиями по защите от атак из этого региона», что «укладывается в политику США». 

Сингх также заявила, что США «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России». Представитель Пентагона не стала уточнять максимально допустимую США дальность нанесения ударов американским оружием по РФ.

7 августа официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что командование ВСУ не уведомляло власти страны о готовящейся атаке в Курской области. По его словам, это не первый раз, когда ВСУ не информируют США о готовящихся операциях. Он отмечал, что в подходе Штатов к ограничениям на использование американского оружия ничего не изменилось.

8 августа посол России в США Анатолий Антонов возмутился отсутствием критики в адрес Киева от американских чиновников в связи с ситуацией в Курской области и заявил, что Вашингтону необходимо прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» ВСУ. Он назвал возмутительными публичные заявления американских властей насчет действий украинской армии в Курской области.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. Численность украинской группировки на тот момент составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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