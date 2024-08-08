Пентагон: удары по Курску американским оружием соответствуют политике США
Удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Да, это соответствует нашей политике», – сказала она на соответствующий вопрос журналиста (цитата по ТАСС).
По словам Сингх, американские власти считают атаку ВСУ в Курской области «действиями по защите от атак из этого региона», что «укладывается в политику США».
Сингх также заявила, что США «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России». Представитель Пентагона не стала уточнять максимально допустимую США дальность нанесения ударов американским оружием по РФ.
7 августа официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что командование ВСУ не уведомляло власти страны о готовящейся атаке в Курской области. По его словам, это не первый раз, когда ВСУ не информируют США о готовящихся операциях. Он отмечал, что в подходе Штатов к ограничениям на использование американского оружия ничего не изменилось.
8 августа посол России в США Анатолий Антонов возмутился отсутствием критики в адрес Киева от американских чиновников в связи с ситуацией в Курской области и заявил, что Вашингтону необходимо прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» ВСУ. Он назвал возмутительными публичные заявления американских властей насчет действий украинской армии в Курской области.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. Численность украинской группировки на тот момент составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.