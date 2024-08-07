Госдеп: ВСУ не уведомляли о готовящейся атаке в Курской области
Командование ВСУ не уведомляло США о готовящейся атаке в Курской области, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
По словам Миллера, это не первый раз, когда ВСУ не уведомляют США о готовящихся операциях, такое происходило и раньше. Также он добавил, что в подходе США к ограничениям на использование американского оружия ничего не изменилось.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.