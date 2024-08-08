Как Запад расценил нападение ВСУ на Курскую область

«Официальные лица США заявили, что им неизвестно, почему Украина начала эту операцию, и они связались с Киевом, чтобы узнать больше о ее целях. По словам одного американского чиновника, первоначальные оценки США сводятся к тому, что вторжение было ответом на трансграничные атаки России. "Украина не может открыть второй фронт”, – сказал Ник Рейнольдс, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне, специализирующийся на наземных операциях».