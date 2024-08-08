Как Запад расценил нападение ВСУ на Курскую область

Как Запад расценил нападение ВСУ на Курскую областьПресса усомнилась в эффективности операции Киева, полагая, что за ней стоит политическая подоплека
Диверсионная операция Украины в Курской области вызвала злорадство в западных СМИ и политических кругах. «Евросоюз продолжает полностью поддерживать право украинцев на защиту, а также их усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности», – заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наступление ВСУ якобы усилит переговорные позиции Киева.
Власти России сочли атаку актом терроризма. Она началась в районе города Суджа 6 августа и сопровождалась обстрелами мирных населенных пунктов. Уже известно о пяти погибших и десятках раненых. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту накануне заявил, что противнику наносится поражение и он будет выбит с территории РФ.
В зону контроля ВСУ попала и газоизмерительная станция «Суджа», через которую «Газпром» осуществляет транзит газа в Европу. Боевые действия в окрестностях станции вызвали опасения в Европе, что ее повредят и транзит может встать. Это спровоцировало рост цен на газ, которые подскочили с $404 за 1000 кубометров 5 августа до $436 7 августа, или на 8%. Срок действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 31 декабря 2024 г.
В середине марта глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что власти не намерены продлевать это соглашение.
Гай Фолконбридж, Лидия Келли, Reuters
«Киев обеспокоен тем, что поддержка США может сократиться, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре. <...> Россия и Украина стремятся получить максимально сильную позицию для переговоров. Украина хочет сковывать российские силы и показать Западу, что она все еще может вести крупные сражения».
Самья Куллаб, Associated Press
«Целью Киева может быть привлечение российских резервов в этот район, что может ослабить наступательные операции Москвы <...> на востоке Украины. Операция может поднять боевой дух украинцев в то время, когда силы Киева сталкиваются с постоянными российскими атаками, и, как ожидается, в ближайшие недели их будет еще больше».
Джеймс Уотерхаус, BBC
«Россия вела наступление на северо-восток Харьковской области Украины. Похоже, что продвижение замедлилось после того, как США разрешили Украине использовать свои ракеты по целям на территории России. В последующие три месяца усиливались опасения украинцев относительно аналогичного нападения на севере Сумской области. Учитывая постоянные опасения Запада по поводу эскалации боевых действий, вполне вероятно, что было получено своего рода разрешение на проведение операции такого масштаба на территории России».
Джеймс Марсон, Иэн Ловетт, Лара Селигман, The Wall Street Journal
«Официальные лица США заявили, что им неизвестно, почему Украина начала эту операцию, и они связались с Киевом, чтобы узнать больше о ее целях. По словам одного американского чиновника, первоначальные оценки США сводятся к тому, что вторжение было ответом на трансграничные атаки России. "Украина не может открыть второй фронт”, – сказал Ник Рейнольдс, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне, специализирующийся на наземных операциях».
Констан Мею, The New York Times
«В оперативном и стратегическом отношении это нападение не имеет абсолютно никакого смысла, – сказал Паси Паройнен из Black Bird, которая анализирует съемки с поля боя. – Это выглядит как пустая трата людей и ресурсов».
Кристофер Миллер, Макс Седдон, Financial Times
«Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, который в настоящее время является старшим научным сотрудником по военным исследованиям в Институте Лоуи в Сиднее, сказал, что потенциальным мотивом является политическая подоплека. Однако другие аналитики подвергают сомнению эффективность Курской операции в то время, когда украинская армия и так с трудом защищает линию фронта протяженностью более 1000 км, имея ограниченные людские и материальные ресурсы».