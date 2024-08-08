Минобороны: ВС РФ и ФСБ пресекают попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области

Ранним утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек, среди них – шестеро детей.