Минобороны: ВС РФ и ФСБ пресекают попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области
Вооруженные силы (ВС) России совместно с органами ФСБ РФ за последние сутки пресекли продвижение и попытки прорыва формирований вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено», – говорится в сообщении.
Российские военнослужащие пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении. Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам противника на территории Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, включая танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак», сообщили в Минобороны.
8 августа врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий рассказал, что из-за атак со стороны ВСУ были эвакуированы около 3000 жителей приграничных населенных пунктов Курской области, сообщил ТАСС. В пунктах временного размещения находятся 1500 человек.
Ранним утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек, среди них – шестеро детей.
Президент России Владимир Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева. Он пообещал дать поручения по оказанию необходимой помощи жителям региона ряду гражданских ведомств.