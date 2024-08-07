В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Смирнов 7 августа также сообщил, что ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Путину, который пообещал, что поддержка региону будет оказана по всем направлениям. Помощь жителям Курской области уже предложили губернаторы Санкт-Петербурга, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Воронежской областей. В своем видеообращении в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что целью ВСУ является попытка оттянуть российские войска на фоне неудач Украины на фронте. По его словам, для этого ВСУ используют свои последние резервы и после их уничтожения спецоперация выйдет на финишную прямую.