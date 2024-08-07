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В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

По словам губернатора, решение было принято для ликвидации последствий захода ВСУ
Георгий Недогибченко
Дом, пострадавший в результате обстрела ВСУ/ Татьяна Симоненкова / ТАСС

На территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», – написал он.

По данным Смирнова на 6 августа, в результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек, среди них – шестеро детей. 

Смирнов 7 августа также сообщил, что ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Путину, который пообещал, что поддержка региону будет оказана по всем направлениям. Помощь жителям Курской области уже предложили губернаторы Санкт-Петербурга, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Воронежской областей. В своем видеообращении в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что целью ВСУ является попытка оттянуть российские войска на фоне неудач Украины на фронте. По его словам, для этого ВСУ используют свои последние резервы и после их уничтожения спецоперация выйдет на финишную прямую.

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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