В Минобороны рассказали о боях с ВСУ в Курской области

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале рассказал, что в боях в курском приграничье украинская сторона потеряла более 50 единиц военной техники, включая танки и бронетранспортеры. По его информации, убиты более 250 украинских военных, раненых может быть в несколько раз больше. Украина свои замыслы реализовать не смогла, но обстановка остается напряженной, боевые действия продолжаются, отметил он.