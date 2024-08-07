В Минобороны рассказали о боях с ВСУ в Курской области

В Минобороны рассказали о боях с ВСУ в Курской областиУкраинские войска второй день пытаются прорваться вглубь территории России
Вооруженные силы (ВС) России совместно с пограничными органами ФСБ второй день ведут бои с украинскими вооруженными формированиями в приграничных районах Курской области. В Минобороны РФ утверждают, что продвижения группировки вглубь территории России не допущено.
«На Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации. Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Операция по уничтожению формирований вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается, добавили в ведомстве.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова на 6 августа, в результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек, среди них – шестеро детей. 7 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число раненых выросло до 24 человек. По словам врио губернатора, организован вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья в пункты временного размещения.
Смирнов 7 августа также сообщил, что ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту РФ Владимиру Путину, который пообещал, что поддержка региону будет оказана по всем направлениям. Помощь жителям Курской области уже предложили губернаторы Санкт-Петербурга, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Воронежской областей.
В своем видеообращении в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что целью ВСУ является попытка оттянуть российские войска на Курское направление на фоне неудач Украины на фронте. По его словам, для этого ВСУ используют свои последние резервы и после их уничтожения спецоперация выйдет на финишную прямую.
По мнению сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, целями украинских войск, возможно, являются атомные электростанции (АЭС). «Цели две. По крайней мере, из уже очевидных. Запорожская и Курская АЭС. Атомный шантаж. Это то, о чем точно раструбят все мировые СМИ. На то и расчет», – написал Рогозин в Telegram.
Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале рассказал, что в боях в курском приграничье украинская сторона потеряла более 50 единиц военной техники, включая танки и бронетранспортеры. По его информации, убиты более 250 украинских военных, раненых может быть в несколько раз больше. Украина свои замыслы реализовать не смогла, но обстановка остается напряженной, боевые действия продолжаются, отметил он.