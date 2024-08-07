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Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле

Ведомости

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Путину, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», – написал он. Смирнов также отметил, что ситуация в регионе контролируемая.

Врио губернатора сообщил, что из зоны боевых действий автобусами и личным транспортом вывезено более 200 человек. В течение суток на личном транспорте из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек, всем им оказывается помощь. На территории региона развернуты новые пункты временного размещения на более 2500 мест. В ПВР размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Из Москвы в Курскую область прибыли 16 медицинских специалистов. В регионе отменены все массовые мероприятия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на Суджанский и Кореневский районы Курской области утром 6 августа. Атаку отразили пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил РФ. В ФСБ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины. Атаки Украины продолжаются в течение суток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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