Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле

Врио губернатора сообщил, что из зоны боевых действий автобусами и личным транспортом вывезено более 200 человек. В течение суток на личном транспорте из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек, всем им оказывается помощь. На территории региона развернуты новые пункты временного размещения на более 2500 мест. В ПВР размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Из Москвы в Курскую область прибыли 16 медицинских специалистов. В регионе отменены все массовые мероприятия.