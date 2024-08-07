Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Путину, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», – написал он. Смирнов также отметил, что ситуация в регионе контролируемая.
Врио губернатора сообщил, что из зоны боевых действий автобусами и личным транспортом вывезено более 200 человек. В течение суток на личном транспорте из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек, всем им оказывается помощь. На территории региона развернуты новые пункты временного размещения на более 2500 мест. В ПВР размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Из Москвы в Курскую область прибыли 16 медицинских специалистов. В регионе отменены все массовые мероприятия.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на Суджанский и Кореневский районы Курской области утром 6 августа. Атаку отразили пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил РФ. В ФСБ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины. Атаки Украины продолжаются в течение суток.