Алаудинов: ВСУ потеряют последние резервы в боях под Курской областью
Вооруженные силы Украины (ВСУ) для попытки прорыва на территорию России через Курскую область используют свои последние резервы, после их уничтожения спецоперация выйдет на финишную прямую. Об этом в видеообращении в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, последние резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению данной СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит», – сказал Алаудинов.
При этом он отметил, что ситуация на приграничье Курской области в целом не критичная.
ВСУ пытаются прорвать российскую границу в Курской области с 8:00 мск. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляет до 300 человек, также задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атаки дронов, которым сегодня подвергается регион, в течение дня погибли три человека. Еще 20 человек, в том числе шестеро детей, были ранены, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.